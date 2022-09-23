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23 Eylül 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:23 Eylül 2022 Cuma 08:30:00

Okul çağı enfeksiyonlarına karşı bağışıklığı güçlendirin

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Okul çağı enfeksiyonlarına karşı en büyük korumanın bağışıklık olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sevinç Tugay, güçlü bağışıklık için su tüketimi, uyku düzeni, vitamin ve minerallere dikkat çekti.

Okul çağı enfeksiyonlarına karşı en büyük korumanın bağışıklık olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sevinç Tugay, güçlü bağışıklık için su tüketimi, uyku düzeni, vitamin ve minerallere dikkat çekti. Su tüketimine dikkat çeken Dr. Sevinç Tugay, "Her renkten sağlıklı beslenme ve su tüketimi olmazsa olmazlarımız. Et, süt, yumurta ve balık tüketimi, sarı, kırmızı, yeşil sebze ve meyve ile doğal ve dengeli beslenmek bağışıklığın güçlendirilmesi için çok önemli. Güzel sebze-meyve yiyen bir çocuğun C vitamini takviyesi kullanmasına gerek yok. Ayrıca haftada 1-2 kez balık yiyorsa Omega-3 desteği de alınmasına gerek yok, ancak yemiyorsa Omega-3 desteği alınabilir. Tüm bu ek gıda ve vitamin takviyeleri hekime danışılarak kullanılmalı. Çocuklarda bağışıklığı güçlendirmek için kontrolsüz olarak bağışıklık güçlendirici vitamin-mineral takviyeleri kullanılmaması gerekiyor. Bağışıklığı destekleyen ve zarar vermeyen ürünleri ise D vitamini (yaşa uygun dozda), C vitamini ve çinko olarak sıralayabiliriz. Çocuklarda bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için düzenli ve 8-10 saat uyku şart. Hastalıklara karşı daha dirençli olmak için uyku düzenine önem verilmeli" dedi.

Etiketler : Okul çağı enfeksiyonları Omega-3 desteği Dr. Sevinç Tugay
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