Öksürüğü kesen doğal çözüm: Propolis
Uzmanlar, antioksidan özellikte olan propolis ve antienflamatuvar özellikte olan ham balın birlikte tüketildiğinde öksürük semptomlarını azalttığına dikkat çekiyor.
Doç. Dr. Engin Celep, “Propolis, arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılır. Arılar petek gözlerini önce propolis ile kaplar sonra ana arı petek gözüne yumurtasını bırakır. Propolis; antioksidan ve antibakteriyel etkisinin yanı sıra, antifungal, antiviral, antienflamatuvar ve antitümör etkilere de sahiptir" dedi. Celep, “Propolis ve ham bal bağışıklığı güçlendirir, öksürüğü keser. Ham baldan da yetişkinlerin günde 2 tatlı kaşığı, çocukların 1 tatlı kaşığı tüketmeleri yararlıdır" dedi.