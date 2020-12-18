  • BIST
    1408.32
  • Dolar
    7,6292
  • Euro
    9,3591
  • Altın
    461,5460
İstanbul
6 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İlk yerli ve milli sunucu ile modem THY tarafından üretildi
RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara 'konuk hassasiyeti' uyarısı
Başkan Erdoğan: "2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacak"
TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak TF-X için üç büyük müjde
Gaziantep'te hastanenin yoğun bakımında oksijen tüpü patladı
Kısıtlama başladı! Sokaklar sessize büründü
Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'da döşediği mayın Rus askerin ölümüne neden oldu
Başkan Erdoğan'dan Merkel'le kritik görüşme
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 26 bin 410 yeni vaka belirlendi
Cem Adrian'dan ikinci klip
Belçim Bilgin'den yeni yıl alışverişi
Zeynep Bastık ‘Boş Yapma'yın!
Ece Vahapoğlu-Cihan Alpay çiftinin oğulları Efe, Ali Şen'i çiftliğinde
Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrollerinde olduğu Akıncı dizisinden temposu yüksek tanıtım
Sinan Akçıl açıkladı: James Bond gibi takip ettiler
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar: Eskişehir'i keşfediyorum
Gülper Özdemir 'Kıbrıs' dizisine dahil oldu
Ata Demirer'in gazinosu dijitalde
Şeyma Korkmaz'dan otizimli çocuklar için bağış
'Kadın sanatçılara ayrımcılık yapılıyor'
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan'dan 'mucize' ayrılık
Kerem Bürsin'den Aynen Aynen dizisi açıklaması: Devam ediyoruz
Sihirli Annem'in Dudu'su Nergis Kumbasar eski eşi Mehmet Ali Erbil için konuştu: Her hafta test yapt...
Koronavirüsü atlatan adak kurbanı kesiyor
18 Aralık 2020 Cuma 19:22:00 - Güncelleme:19 Aralık 2020 Cumartesi 17:06:00

Öksürüğü kesen doğal çözüm: Propolis

ABONE OL

Uzmanlar, antioksidan özellikte olan propolis ve antienflamatuvar özellikte olan ham balın birlikte tüketildiğinde öksürük semptomlarını azalttığına dikkat çekiyor.

Doç. Dr. Engin Celep, “Propolis, arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılır. Arılar petek gözlerini önce propolis ile kaplar sonra ana arı petek gözüne yumurtasını bırakır. Propolis; antioksidan ve antibakteriyel etkisinin yanı sıra, antifungal, antiviral, antienflamatuvar ve antitümör etkilere de sahiptir" dedi. Celep, “Propolis ve ham bal bağışıklığı güçlendirir, öksürüğü keser. Ham baldan da yetişkinlerin günde 2 tatlı kaşığı, çocukların 1 tatlı kaşığı tüketmeleri yararlıdır" dedi.

Etiketler : Engin Celep propolis öksürüğü kesen çözüm
Aşk 101'in yıldızı İpek Filiz Yazıcı'dan kafa karıştıran paylaşım

Aşk 101'in yıldızı İpek Filiz Yazıcı'dan kafa karıştıran paylaşım
Ünlü şarkıcı Bengü kızı Zeynep'e abla tuttu

Ünlü şarkıcı Bengü kızı Zeynep'e abla tuttu
Aslı Turanlı'nın yılbaşı planı mısır patlatmak

Aslı Turanlı'nın yılbaşı planı mısır patlatmak
Uğur Akkuş ile evli olan Ebru Şallı'dan çocuk açıklaması: Konusunu kapattık

Uğur Akkuş ile evli olan Ebru Şallı'dan çocuk açıklaması: Konusunu kapattık
Özcan Deniz: En zoru da oğlumu özlemek

Özcan Deniz: En zoru da oğlumu özlemek
"Kendisini tanımıyorum bile!"

"Kendisini tanımıyorum bile!"
Özçivit'ten en sevdiklerine hediye alışverişi

Özçivit'ten en sevdiklerine hediye alışverişi
Yüsra Geyik'in köşk isteği

Yüsra Geyik'in köşk isteği
Müstakbel kayınvalideyle eğlence...

Müstakbel kayınvalideyle eğlence...

EN ÇOK OKUNAN HABERLER