VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
En iyi baba olan burçlar
Görenler Kenan Işık zannetti!
Dikkat ! Mavi ışık cilde bunu yapıyor
Nancy Ajram İstanbul'da sevenleriyle buluştu
Çiftçi ve koyunlardan müzik şov!
Uykusuzluk meğer buna da yol açıyormuş
23 Haziran 2024 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:23 Haziran 2024 Pazar 16:00:00

Öğrenince çok şaşıracaksınız... Uykusuzluk meğer buna da yol açıyormuş

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

Dinlendirici bir etkiye sahip olan uyku sağlık açısından büyük öneme sahiptir. Uyku ile vücut adeta tamir edilir. Kaliteli bir uykuyla tüm vücut, beyin ve organlar yeni günün temposuna hazır olur. Uykusuzluk çeken kişilerde bağışıklık sistemi yenilenmez, bilgiler hafızaya kaydedilmez, metabolizma düzensiz çalışır. Dikkat eksikliği, yorgunluk, sinirli ve depresif hissetmeye kadar bir çok olumsuzluk yaşanır. Son yapılan araştırmalar uykusuzluğun getirdiği bir başka sorunu daha ortaya çıkardı. Meğer uykusuzluk daha az yardımsever olmaya neden oluyormuş.

Uyku bedensel dinlenmeyi, en önemlisi zihinsel fonksiyonların yenilenmesini sağlıyor. Dolayısıyla uykusuz kaldığımızda önemli sağlık problemlerinin yanı sıra unutkanlıktan dikkat eksikliğine, yorgunluktan algıda sorun yaşamaya, sinirli ve depresif hissetmekten vücudun zorluklar karşısında reaksiyon süresinin yavaşlamasına kadar, günlük işlerimizi olumsuz etkileyen pek çok sorun gelişebiliyor!

UYKUSUZLUK VE YARDIMSEVERLİK!

Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan ve Plos Biolog adlı dergide Ağustos 2022'de yayımlanan bir araştırma, uykusuzluğun yol açtığı bir başka sorunu daha ortaya koydu; daha az yardımsever olmak!

Acıbadem Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Akdemir, "İnsanlar iyi beslenmiş, güvenli bir yerde uyumuş ve dinlenmişler ise günlük hayatta ortaya çıkan zorluklar karşısında kendilerini güçlü hisseder ve üstesinden geleceklerini düşünürler. Gece iyi uyuyamamışlar ise dinlenememişlerdir. Kaygıları yüksektir, kendileri ile ailelerini korumada zorlanacaklarını düşünürler ve strese girerler" diyerek şöyle devam etti:

STRES HORMONU SALGILAR

"Örneğin, stres hormonu olarak bilinen kortizol hormonu, hipotolamus, hipofiz ile böbrek üstü bezlerinin ortak katkısıyla salgılanıyor. Stres altında kaldığımızda bu hormon daha çok artıyor. Uykusuzsak düşünmemiz, karar vermemiz ve yaşamdaki zorlukların üstesinden gelebilmemiz zorlaşıyor."

Etiketler : uyku uykusuzluk yardımsever sağlık araştırma
Kontrol hep bende

Kontrol hep bende
Kendini sakatladı

Kendini sakatladı
Jessica Alba, 16 yıllık evliliğin sırrını açıkladı

Jessica Alba, 16 yıllık evliliğin sırrını açıkladı
Timberlake'e kelepçeli gözaltı

Timberlake'e kelepçeli gözaltı
Aşkı mevsimine göre yaşamıyorum

Aşkı mevsimine göre yaşamıyorum
İpek Erdem'den oyunculara estetik eleştirisi

İpek Erdem'den oyunculara estetik eleştirisi
Bayram maratonu

Bayram maratonu
Güldüren sitem! Rap dünyasını karıştırdı

Güldüren sitem! Rap dünyasını karıştırdı
Demet Akalın'ın acı kaybı!

Demet Akalın'ın acı kaybı!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX