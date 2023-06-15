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15 Haziran 2023 Perşembe 06:52:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 06:52:00

Obezite ameliyatı sonrası doğru beslenme şart

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Normal yollarla kilo veremediğinde obezite ameliyatı, daha çok tercih edilen bir seçenek haline geldi.

Obezite tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artarken, kişinin sağlığı tehdit eder boyuta ulaştığında ve normal yollarla kilo veremediğinde obezite ameliyatı, daha çok tercih edilen bir seçenek haline geldi. Ancak kişi, ameliyatın ardından doğru beslenmezse kilo artışı ve midenin eski büyüklüğe ulaşması mümkün. Beslenme ve Diyet Uzmanı Mısra Aydın, "Obezite cerrahisi kilo verme ve sağlık durumunu iyileştirmede çok önemli bir araç ama sihirli değnek değildir. Ameliyat sonrası doğru beslenme yapılması şart" dedi. Ameliyat ile hızlı kilo vermenin sağlandığını ancak bazı obezite hastalarında, ameliyat sonrası eski beslenme alışkanlıklarına devam edebileceği gibi bir algının oluştuğunu söyleyen Aydın, "Ameliyat sonrası geri kilo alma durumunu az da olsa görüyoruz. Bunun nedeni ise ameliyat sonrasında yeme miktarını azaltılmaması ve yeterli egzersiz yapılmaması. Kişi ameliyatı sadece bir mekanizma olarak görüp her şeyi ona bırakırsa verdiği kiloları yeniden alabilir" dedi.

Etiketler : kilo obezite ameliyat
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