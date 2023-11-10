Nikotin bandı kalp krizini tetikleyebilir

Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. İnci Gülmez, sigarayı bırakmak isteyen bazı kişilerin kullandığı nikotin bandının doğru yere yapıştırılması gerektiğini belirtti. Gülmez "Kalp damar hastalığı olan biri nikotin bandını kalp üzerine sol göğsüne yapıştırırsa kalp krizi geçirme riski olabilir hatta kalp damar hastalığı olmasa bile bant, sol göğüs üzerine yapıştırılmamalı. Genellikle tüysüz bir yere, sağ omuza yapıştırılmasını öneririz" dedi.