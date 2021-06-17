Nedensiz morluklar K vitamini eksikliği belirtisi

Vücutta nedensiz yere görülen morarma ve kanamalar K vitamini eksikliğinin en önemli belirtisidir. İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Cuma Emiroğlu, "K vitamini eksikliğinde kanın pıhtılaşma süresi uzuyor. Vücutta kesik veya yara yokken eksikliğinde nedensiz ve aşırı kanama ve morarmalar görülebiliyor. Kanama pıhtılaşma bozukluklarına bağlı vücudun birçok organını etkileyen K vitamini, ıspanak ve pazı gibi yeşil, domates ve şalgam gibi kırmızı renk gıdalar, fermente ve hayvansal besinler ile yağlı tohumlarda bulunuyor" dedi.



ISPANAK VE BROKOLİ TÜKETMELİ

K vitamini içeren besinlere değinen Emiroğlu, ıspanak, brokoli, bezelye, taze fasulye, marul, lahana, kuşkonmaz gibi yeşil sebzelerin yanı sıra domates ve şalgam gibi kırmızı gıdalarda K vitamini bulunduğunu belirtti. Bunlara ek olarak tüketilecek gıdalardan bahseden Emiroğlu, "Soya ve Meksika fasulyesi, yeşil çay, buğday yulaf gibi tahıllar ile süt ve süt ürünleri, et, yumurta ve sakatat gibi hayvansal gıdalarda birlikte fermante gıdalar ve yağlı tohumlarda yeteri miktarda K vitamini bulunur" ifadelerini kullandı.