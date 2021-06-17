  • BIST
    1424.07
  • Dolar
    8,6415
  • Euro
    10,3366
  • Altın
    495,0180
İstanbul
17 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Okuma yazma seferberliği
'Arkadaş dayağı'yla gelen şampiyonluk
Florida'da yorgunluk atıyorlar
Bodrum'da hasret giderdiler
Aşka ikinci şans
Can dostun gözünü açacak
10 çocuğunun değil damadının dokusu uydu
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nden 9 günde 3 bin 539 metreküp müsilaj temizlendi
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı
Başkan Erdoğan Biden ile görüşmesinin detaylarını anlattı
19 yıl sonra farklı ‘Zor'!
İyi ki doğdun ‘bayan'
Doğum yapana kadar sahnelerde
Fenomenlerle klip
Hatası 30 saat uçurdu
Konserler için geri sayım
Burcu'nun alışveriş stili
Alaturkaya yeni hit
HDP İzmir İl Başkanlığı önünde silah sesleri
Fransa, Türkiye'yi seyahat kısıtlamaları listesinde kırmızı kategoriden çıkardı
Yüz yüze ve telafi eğitim için karar
Şehit polis Ercan Yangöz için tören düzenlendi
Nedensiz morluklar K vitamini eksikliği belirtisi
17 Haziran 2021 Perşembe 11:54:00 - Güncelleme:17 Haziran 2021 Perşembe 11:54:00

Nedensiz morluklar K vitamini eksikliği belirtisi

ABONE OL

Halk arasında önemi yeterince bilinmeyen K vitamini kan, kalp ve kemik sağlığının başlıca sorumlusudur.

Vücutta nedensiz yere görülen morarma ve kanamalar K vitamini eksikliğinin en önemli belirtisidir. İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Cuma Emiroğlu, "K vitamini eksikliğinde kanın pıhtılaşma süresi uzuyor. Vücutta kesik veya yara yokken eksikliğinde nedensiz ve aşırı kanama ve morarmalar görülebiliyor. Kanama pıhtılaşma bozukluklarına bağlı vücudun birçok organını etkileyen K vitamini, ıspanak ve pazı gibi yeşil, domates ve şalgam gibi kırmızı renk gıdalar, fermente ve hayvansal besinler ile yağlı tohumlarda bulunuyor" dedi.

ISPANAK VE BROKOLİ TÜKETMELİ

K vitamini içeren besinlere değinen Emiroğlu, ıspanak, brokoli, bezelye, taze fasulye, marul, lahana, kuşkonmaz gibi yeşil sebzelerin yanı sıra domates ve şalgam gibi kırmızı gıdalarda K vitamini bulunduğunu belirtti. Bunlara ek olarak tüketilecek gıdalardan bahseden Emiroğlu, "Soya ve Meksika fasulyesi, yeşil çay, buğday yulaf gibi tahıllar ile süt ve süt ürünleri, et, yumurta ve sakatat gibi hayvansal gıdalarda birlikte fermante gıdalar ve yağlı tohumlarda yeteri miktarda K vitamini bulunur" ifadelerini kullandı.

Etiketler : k vitamini sağlık belirti
Kıyafetlerimi uzun yıllar giyerim

Kıyafetlerimi uzun yıllar giyerim
Parmağı için iki gün hastanede

Parmağı için iki gün hastanede
Rafet'in baba acısı

Rafet'in baba acısı
Hayvan hakları için sahnede

Hayvan hakları için sahnede
Melisa'da ikinci şans yok

Melisa'da ikinci şans yok
İstanbul'da nikah Bodrum'da eğlence

İstanbul'da nikah Bodrum'da eğlence
Düşledikleri proje gerçek oldu

Düşledikleri proje gerçek oldu
TRİBÜNDE 'CAN'I SIKILDI

TRİBÜNDE 'CAN'I SIKILDI
Özge'nin yeni hali dillere düştü

Özge'nin yeni hali dillere düştü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER