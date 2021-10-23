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23 Ekim 2021 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:23 Ekim 2021 Cumartesi 08:00:00

MS'in gelip geçici şikayetlerine dikkat

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Uzmanlar, özellikle genç yetişkin çağda görülen Multipl Skleroz (MS) gözlerde bulanıklık, kolda veya bacakta uyuşukluk gibi gelip geçici olabilen belirtilerinin tanı koyma sürecinde çok önemli olduğunu söyledi.

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Emin Özcan, kişilerin bazen şikâyetleri geçtiği için doktora gitmiyor ve bu nedenle tanı gecikebildiğini. Tedaviye geç başlandığında ise bu atakların engelliliğe kadar varabilecek sonuçlara neden olabileceğine işaret etti. MS'in ataklar şeklinde seyrettiğini ve şikayetlerin 24 saat veya daha fazla sürmesi durumunda mutlaka dikkate alınması gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Özcan, "Belirtilerden şüphelenmemiz için 24 saat sürmesi gerekli. Eğer böyle bir durum söz konusu ise MS'ten şüphelenmek gerekli. Bazen tek gözde bulanıklık 24 saatten fazla sürüyor ve kendiliğinden geçebiliyor. Dolayısıyla kişiler de şikâyet geçtiği için üzerinde durmuyor. Ancak bu konuya çok dikkat edilmesi ve üzerinde durulması gerekiyor. MS tanısının konulabilmesi için hastanın bir nöroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir" dedi.

Etiketler : ms gözlerde bulanıklık koda uyuşma bacakta uyuşma ms belirtileri sağlık haberleri
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