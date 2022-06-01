MS belirtileri herkeste aynı değil

Halk arasında MS olarak bilinen multiple skleroz, hareket aksaklığı, kaslarda güçsüzlük, kısmi felç, dengesizlik, konuşma bozukluğu ve görme bozuklukları gibi farklı belirtiler ile birlikte kendini gösteren ataklar halinde erkeklere oranla kadınlarda iki kat daha fazla görülen bir rahatsızlıktır. Genç kadınları daha sık tutan bir rahatsızlıktır. Nöroloji Hastalıkları Uzmanı Oktay Kapan, "Son zamanlarda sıkça görülen ve sıklığı giderek artan nörolojik bir hastalıktır. MS hastalığının belirtileri ve tedavisi kişiye özeldir. Benzer şekilde gelişen ve aynı bulguları seyreden iki hasta bulabilmek mümkün değildir" dedi.



UYUŞUKLUK VE GÜÇ KAYBI OLABİLİR

MS hastalığının belirtilerinden de bahseden Uzm. Dr. Kapan, "MS'li bir hastanın ilk belirtileri kol ya da bacakta kuvvet azalması ve güçsüzlük şikayeti ile başlar. MS'li hastalar genellikle duygusal bozuklukları, bulanık görme, denge bozuklukları, çift görme gibi belirtilerle doktora başvururlar. MS hastalığının belirtilerinin her hastada birbirinden farklı olabileceğini akılda tutmak gerekir. En belirgin MS belirtileri halsizlik yüzde veya vücutta uyuşma, karıncalaşma, hissizlik, yorgunluk, denge problemleri, kas sertleşmesi, konuşma bozukluğu, bağırsak veya idrar torbası problemleri, dengesiz yürüme yani ataksi, ısıya hassasiyet ve kısa süreli hafıza sorunları şeklinde sıralanabilir" diye konuştu.