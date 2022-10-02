Migren öncesi ‘aura' uyarısı

Tek taraflı ve zonklayıcı, şiddetli bir baş ağrısı çeşidi olan migren, kişinin yaşam kalitesini düşürüyor. Migren ağrısı öncesinde aura denilen uyarı semptomlarına dikkat çeken uzmanlar, bunlardan en sık olanın görme bozukluğu, yüzün bir tarafında uyuşma ve konuşma zorluğu olduğunu vurguladı.



Migrenin sıklıkla tek taraflı ve zonklayıcı, şiddetli bir baş ağrısı çeşidi olduğunu kaydeden uzmanlar migrenin genelde şiddetli, sıklığı, ağrı bölgesi ve devam etme süresi değişken olan bir baş ağrısı tipi olduğunu söyledi. Migrene bulantı ve kusmanın eşlik edebildiğini ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, "Ayrıca sese ve ışığa karşı rahatsızlık hissi de yoğun olur. Birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilir ve günlük yaşam aktivitesini ciddi seviyede aksatabilir. Bazı insanlarda ağrı öncesi aura dediğimiz uyarı semptomları olabilir. Bunlardan en sık olanı görme bozukluğu, yüzün bir tarafında uyuşma, konuşma zorluğudur. Bazen de 'sessiz migren' dediğimiz aura sonrasında migren atağının eşlik etmediği migren atakları da olabilir." uyarısında bulundu.

BELİRTİLER 60 DAKİKA SÜREBİLİR

Atak öncesine "aura" denilen 5-20 dakikada gelişen ve 60 dakika sürebilen nörolojik belirtiler olabileceğini ifade eden Dr. Celal Şalçini, "Her zaman görülmeyen bu belirtiler basit ışık çakmaları, noktalanmalar, geometrik şekiller ve karanlık alan gibi sıklıkla görme ile ilgili belirtilerdir. Bazı hastalar ağrı başlamadan önce algılamada azalma, huzursuzluk esneme, tatlı yiyeceklere düşkünlük gibi uyarıcı belirtiler yaşayabilirler" dedi. Migrene sıklıkla bulantı ve kusmanın eşlik ettiğini vurgulayan Dr. Celal Şalçini, "Ataklar esnasında hastaların bir kısmı sesten ve ışıktan rahatsız olabilir. Gerilim tipi baş ağrısından sonra görülen en sık baş ağrısıdır. Ayrıca gerilim tipi baş ağrısına sıklıkla eşlik eder" diye konuştu.

Kadınlarda 3 kat fazla görülüyor

Migrende risk faktörlerine işaret eden Dr. Celal Şalçini, "Aile öyküsü olması ve cinsiyet risk faktörüdür. Kadınlarda erkeklere nazaran üç kat fazla izlenmektedir. Migren kadınlık hormonu östrojen ile ilişkili olduğundan kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. Bundan ötürü özellikle menstrüel dönemde bazı hastalarda var olan ağrıların şiddetlenmesi, bazı hastalarda da tam tersi olarak azalması görülmektedir" dedi.

Ağrı süresi ve bölgesi herkeste farklı olabiliyor

Migrenin sıklıkla yarım baş ağrısı şeklinde olduğunu ifade eden Dr. Celal Şalçini, "Şiddeti, ağrı süresi ve ağrının bölgesi bireyden bireye değişkenlik gösterebildiği gibi aynı bireyde de zaman zaman farklıklar gösterebilir. Ataklar en fazla üç gün sürer. Nörolojik veya mide-bağırsak sistemi ile ilgili sorunlar eşlik edebilir" uyarısında bulundu. Migren ataklarını tetikleyen bazı faktörlere de değinen Dr. Celal Şalçini, "Bunlar stres, dıştan gelen parlak uyarılar, soğuk ve lodos, başa gelen ani travma ve sarsıntılar, menstruasyon, uykusuzluk, açlık olarak sıralanabilir. Sıklıkla çikolata, peynir, yağlı yiyecekler, fındık, salam, sosis, alkol gibi yiyecek ve içecekler, egzersiz, doğum kontrol hapları, soğuk gıdalar, bazı damar genişletici ilaçlar, yükseklik ve birçok sayamadığımız etkenler sıklıkla migren atağını tetikleyebilir. Birçok tetikleyici faktör olabileceğinden ötürü önemli olan hastanın bu tetikleyici faktörleri erken dönemde tanıması ve olabildiğince uzak durmasıdır." diye konuştu.