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01 Şubat 2023 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 10:00:00

Migren botoksu baş ağrılarını geçiriyor

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Kronik baş ağrılarının hastaların yaşam kalitesini bozarak günlük yaşam aktivitelerini etkilediğini ve kişilerin sosyal yaşamdan çekilmelerine neden olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Duygu Özer, "Bu durum zamanla psikiyatrik semptomların gelişmesine de neden olur.

Kronik baş ağrılarının hastaların yaşam kalitesini bozarak günlük yaşam aktivitelerini etkilediğini ve kişilerin sosyal yaşamdan çekilmelerine neden olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Duygu Özer, "Bu durum zamanla psikiyatrik semptomların gelişmesine de neden olur. Migren botoksu ile kişilerin ağrı sıklığı, şiddeti azalmakta ve hastalar daha çok sosyal yaşamda kalabilmektedirler. Bunun yanı sıra, bu tedavi ile baş ağrısı için alınan ağrı kesici tedaviler azalacağı için buna bağlı gelişebilecek sistemik yan etkiler de ortadan kalkacaktır" dedi. İşlem hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Özer, "Botoks uygulaması baş ağrısına neden olan şakaklar, alın, boyundaki belirli kaslar ve baş arka kısmına küçük iğnelerle uygulanan bir tedavi yöntemidir. Standart tedavide 31 noktaya uygulama yapılır. Yapılacak doz hastanın semptomlarına göre doktor tarafından belirlenmektedir. İşlem süresi uygulayıcı doktora göre değişmekle birlikte 15-30 dakika arasında sürmektedir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Migren botoksu Kronik baş ağrıları Uzmanı Uzm. Dr. Duygu Özer baş ağrıları
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