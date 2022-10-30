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30 Ekim 2022 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:30 Ekim 2022 Pazar 10:00:00

Meyveler kalorisiz değil sınırsız tüketmeyin

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Diyette yapılar hatalardan bahseden Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Tuğba Küçük, çabucak, hızla kilo vermek için kulaktan duyma programların ileride daha fazlasını almaya sebep olduğunu söyledi.

Diyette yapılar hatalardan bahseden Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Tuğba Küçük, çabucak, hızla kilo vermek için kulaktan duyma programların ileride daha fazlasını almaya sebep olduğunu söyledi. Diyetisyen Tuğba Küçük, "Sebzelerin su ve lif oranları yüksek olduğundan kalorisi düşüktür. Çiğ yenen kıvırcık, göbek, marul, nane, maydanoz, roka, biber, domates, salatalık serbest olarak tercih edilebilir. Nedense diyet yapan kişiler; meyveleri hep kalorisiz gibi düşünüp, sınırsız tüketebilecekleri sanmaktadır. Ancak karpuz, üzüm, incir gibi meyve değişimleri içeriğindeki fruktoz şekerinden kaynaklı sınırlı düzeyde tüketilmelidir. Kilo kaybı hedeflenirken, hedefe yaklaşmak kişinin motivasyonunu etkileyip daha çok kaçamak yapmasına sebep olup ve daha az harekete sebep olabiliyor. Ama unutmayın ki en zor giden kilo o son kalan 2-3 kilo oluyor ve en dikkat edilmesi gereken ve hareketi arttırmanız gereken dönem o dönem" dedi.

Etiketler : diyet diyetisyen sağlıklı beslenme tuğba küçük
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