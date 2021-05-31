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31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:00:00

Mevsimsel alerji kör edebilir

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Göz alerjisini bahar aylarında olduğu gibi yaz mevsiminde de tetikleyici birtakım faktörlerin olduğunu söyleyen Op. Dr. Mitat Altuğ, "Hastalık ilerleyici ve tekrarlayıcı formata büründüğünde gözümüzün saydam tabakasını etkileyerek kalıcı görme kayıplarına neden olabilir" dedi.

Göz alerjisini bahar aylarında olduğu gibi yaz mevsiminde de tetikleyici birtakım faktörlerin olduğunu söyleyen Op. Dr. Mitat Altuğ, "Hastalık ilerleyici ve tekrarlayıcı formata büründüğünde gözümüzün saydam tabakasını etkileyerek kalıcı görme kayıplarına neden olabilir" dedi. Altuğ, "Alerjik vakaların atışında polen, güneş ışınları ve havuzlardaki klorun etkisi oldukça fazla. Ayrıca kedi, köpek ve kuş gibi hayvanların tüy dökme mevsimi de daha çok yaz aylarına denk geldiği için göz için ciddi anlamda olumsuz etkisi olmaktadır. Alerjik konjonktivitin başlıca bulgularını gözlerde kızarıklık, kaşıntı, sulanma ve ışık hassasiyeti olarak sayabiliriz. Mevsimsel alerjik konjonktivit mayıs ve temmuz aylarında çayır otu ve bitki polenlerine bağlı olarak gözün reaksiyon göstermesidir. Polenlerden kaynaklandığı için diğer sistemik bulgularda eşlik edebilir. Aksırma, öksürme ve nefes darlığı gibi sorunlarla da karşılaşabiliriz. Genel olarak çocuk yaş grubunda daha fazla rastlamaktayız" diye konuştu.

Etiketler : Göz alerjisi konjonktivit Alerjik konjonktivitin
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