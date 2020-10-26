Mevsim geçişinde kaşlar da dökülüyor

Tüm ruhsal ve fiziksel dengeleri değiştiren sonbahar mevsimine uyum sağlamaya çalışan vücudumuz ise bu geçiş sürecinde saç dökülmesi ve cilt problemleri gibi bazı fiziksel değişimler yaşayabiliyor. Bu duruma bir de mevsim geçişleri ilişkili ruhsal dalgalanmaların da eklenmesi kaş dökülmesi gibi olumsuz sonuçlara sebep olabiliyor. Uzmanlar "Sonbahar etkilerinin yanı sıra bazı faktörler de kaşların dökülmesine sebep olabiliyor. Bunların başında yetersiz beslenmek, kaşları sürekli veya yanlış almak, çeşitli iç hastalıkları sebebiyle hormon bozukluğu yaşamak ve yaş aldıkça kaş köklerinin zayıflaması ve düşmesi gibi maddeler geliyor" diyor. Dökülen kaşların yeniden çıkarmanın mümkün olduğunu söyleyen uzmanlar "Kaş kayıpları sonbaharla ilişkiliyse bunun için kişiye özel, kıl köklerine kaş vitamini ve bitkisel yağ içerikli bakım yöntemleri uygulanabiliyor" diyor.