  • BIST
    1140.17
  • Dolar
    8,1884
  • Euro
    9,6913
  • Altın
    501,8040
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Türkiye markasına büyük katkı sağlayacak
Numan Kurtulmuş'tan Fransa'ya sert tepki: Protesto ediyoruz
Bakan Albayrak bu sözlerle duyurdu
Bakan Dönmez müjdeyi verdi
Kurucu isimleri bir iki gün içinde açıklayacağız
Tam bir kış havası yaşayacağız!
Anamur'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
İşgalci Ermenistan'ın çöküşü sürüyor! Görevden alındı
Drone tehdidine karşı İlter kalkanı
Şok görüntü! 15 kişilik minibüsten 27 kişi çıktı
Mustafa Sarıgül DSP'den ayrıldığını duyurdu
PKK'lılar FETÖ'cülerle kaçıyor
Bosphorus Film Lab etkinliklerle dolu bir günü daha geride bıraktı
8. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma film gösterimleri devam ediyor
Paşinyan 'Hezimet sarhoşu' oldu!
MHP lideri Bahçeli'den sert sözler! Siyasi şizofren
Acı haberi kızı duyurdu! Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Kobani soruşturmasında flaş gelişme!
Münbiç'ten havalandılar, Amanos'a indiler!
Başkan Erdoğan'dan ırkçı Wilders'a suç duyurusu!
Minibüslerde virüse bile yer yok!
Mersin'de terör operasyonu: 4 zanlı gözaltında
Erol Bulut'un Trabzonspor maçının devre arasında yaptığı konuşma ortaya çıktı
İran'da korkutan deprem!
26 Ekim 2020 Pazartesi 12:08:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 13:20:00

Mevsim geçişinde kaşlar da dökülüyor

ABONE OL

Oldukça sıcak geçen yaz dönemi, yerini sonbahara bıraktı.

Tüm ruhsal ve fiziksel dengeleri değiştiren sonbahar mevsimine uyum sağlamaya çalışan vücudumuz ise bu geçiş sürecinde saç dökülmesi ve cilt problemleri gibi bazı fiziksel değişimler yaşayabiliyor. Bu duruma bir de mevsim geçişleri ilişkili ruhsal dalgalanmaların da eklenmesi kaş dökülmesi gibi olumsuz sonuçlara sebep olabiliyor. Uzmanlar "Sonbahar etkilerinin yanı sıra bazı faktörler de kaşların dökülmesine sebep olabiliyor. Bunların başında yetersiz beslenmek, kaşları sürekli veya yanlış almak, çeşitli iç hastalıkları sebebiyle hormon bozukluğu yaşamak ve yaş aldıkça kaş köklerinin zayıflaması ve düşmesi gibi maddeler geliyor" diyor. Dökülen kaşların yeniden çıkarmanın mümkün olduğunu söyleyen uzmanlar "Kaş kayıpları sonbaharla ilişkiliyse bunun için kişiye özel, kıl köklerine kaş vitamini ve bitkisel yağ içerikli bakım yöntemleri uygulanabiliyor" diyor.

Etiketler :
İddianame kabul edildi! Halil Sezai 30 Ekim'de hakim karşısına çıkıyor

İddianame kabul edildi! Halil Sezai 30 Ekim'de hakim karşısına çıkıyor
Sevenlerinden dua isteyen Sinan Özen'in kızından iyi haber geldi

Sevenlerinden dua isteyen Sinan Özen'in kızından iyi haber geldi
4 gün önce dünyaevine giren Soner Sarıkabadayı müjdeyi verdi: Hoş geldin oğlum

4 gün önce dünyaevine giren Soner Sarıkabadayı müjdeyi verdi: Hoş geldin oğlum
İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile nişanlandı! Haberi Derya Tuna verdi

İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile nişanlandı! Haberi Derya Tuna verdi
Çukur final mi yapıyor? Dizinin sevilen karakteri Cumali çarpıcı açıklamalarda bulundu

Çukur final mi yapıyor? Dizinin sevilen karakteri Cumali çarpıcı açıklamalarda bulundu
Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin 'Koru'da gizli buluşması

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin 'Koru'da gizli buluşması
Sinem Kobal Kenan İmirzalioğlu çiftinin bebeğinin ismi belli oldu

Sinem Kobal Kenan İmirzalioğlu çiftinin bebeğinin ismi belli oldu
Hercai dizisi oyuncularından sevilen isim Akın Akınözü son paylaşımıyla büyük beğeni topladı

Hercai dizisi oyuncularından sevilen isim Akın Akınözü son paylaşımıyla büyük beğeni topladı
Serdar Ortaç'tan Ermenistan açıklaması: Yaptıkları insanlık değil

Serdar Ortaç'tan Ermenistan açıklaması: Yaptıkları insanlık değil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER