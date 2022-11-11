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11 Kasım 2022 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 09:00:00

Meme küçültmek isteyen erkek sayısı artıyor

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Son zamanlarda özellikle erkek hastaların meme tedavisi ile ilgili başvurduğunu belirten Op. Dr. Sinan Kaya, "Son zamanlarda erkekler için çok tercih edilen yöntemlerden biri jinekomasti düzelmesidir.

Son zamanlarda özellikle erkek hastaların meme tedavisi ile ilgili başvurduğunu belirten Op. Dr. Sinan Kaya, "Son zamanlarda erkekler için çok tercih edilen yöntemlerden biri jinekomasti düzelmesidir. Jinekomasti, erkeklerde kadın tipi meme büyümesi veya erkek vücuduna oranla memelerin daha büyük olması durumudur. Meme dokusu miktarı dengesiz bir şekilde hormon seviyesi sebebiyle büyür. Bu durum bazen tek bazen de her iki memeyi de etkiler" dedi. Kaya, "Kişiler genelde kendilerini psikolojik açıdan daha iyi hissetmek istedikleri için bu meme büyümesi sorununa jinekomasti düzeltilmesi ile çözüm bulurlar. Vücutta bazı hormonların fazla olması, bazılarının eksik olması, aşırı spor yapıp bırakıldığında ya da aşırı kilo alma ve yağlanmaya bağlı olarak da jinekomasti meydana gelebiliyor. Jinekomastiyi tedavi etmenin tek yolu hormonel bozukluğu olmayan kişilere yapılan meme küçültme ameliyatıdır" diye konuştu.

Etiketler : Meme küçültmek Op. Dr. Sinan Kaya jinekomasti erkeklerde kadın tipi meme büyümesi
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