Meme kanserinde erken tanı uyarısı

Uzmanlar, genç yaşta meme kanseri görülme sıklığının günümüzde artış gösterdiğini belirterek, "Ancak bana bir şey olmaz demeden, 20'li yaşlardan başlayarak her genç kadının kendi kendine elle muayeneye başlaması gerekli." ifadelerini kullandı. Meme kanseri tedavisinin mümkün olduğunu ve erken tanı konulduğunda tedavi başarısının oldukça yükseldiğini aktaran Prof. Dr. Neşet Köksal, "İstatistiklere göre, dünyada her 7-8 kadından birinin hayatının belirli bir döneminde meme kanserine yakalanabiliyor. Bununla paralel genç yaşta meme kanseri görülme sıklığı da günümüzde artış gösteriyor" dedi.

