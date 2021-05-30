Maske takılsa da güneş koruyucu sürülmeli

Pandemi sürecinde kullanılan maskeler güneşten korumada etkin olmadığı için maske takılsa da güneş kremini sürmeyi ihmal etmemek önem taşıyor. Dermatoloji Uzman Dr. Arzu Gökdemir Yanardağ, "Sıcak havalarda terlemenin de artmasıyla birlikte maske, ciltteki teri hapsederek akne, rozasea, seboreik dermatit gibi cilt rahatsızlıklarında alevlenmeye neden olabilir. Bunlardan en sık görüleni maske kullanımına bağlı oluşan 'mekanik akne' çeşidi olan ve 'maskne' olarak adlandırılan cilt problemidir. Çift maske kullanımı nemli ve havasız ortamın etkisini daha da artırmaktadır. Pandemi sürecinde kullanılan maskeler güneşten korumada etkin olmadığı için maske takılsa da güneş kremi kullanılmalı" diye konuştu.

