Mangalda kansorejen tehlikesi var

Beslenme uzmanları Kurban Bayramı'nda eti dinlendirerek tüketmek gerektiği uyarısında bulundu. "Etin en az 12-24 saat arası dinlendirilmesi şart" diyen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Çağlar Akçalı "Pişirme yöntemlerine bakıldığı zaman, kavurma, kızartma ya da mangalda kansorejen maddeler oluştuğu için bu tarz pişirme yöntemlerini tercih etmiyoruz. Bunlar yerine daha çok haşlama, buğulama tarzı pişirmeyi öneriyorum. Etin yanına pirinç pilavı yerine, bulgur, ayran ve çorba gibi sağlıklı besinler yenilmeli. Öğünleri zenginleştirilmek için çiğ sebzeler tercih edilmeli" şeklinde konuştu.

