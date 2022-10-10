VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
2022 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu
HDP'nin provokasyonuna Türk Tabipler Birliği'nden destek!
Kadıköy'de yaşanan patlama olayına ilişkin soruşturma başlatıldı
Lav Dıaz Ve Ildıko Enyedı 10. Boğaziçi Film Festivali'nin Onur Konukları Olarak İstanbul'a Geliyor!
Yapı denetimiyle 898 bin bina depreme karşı güvence altında
İhracatı Geliştirme AŞ kefaletiyle 1800 ihracatçıya 6,7 milyar lira kredi kullandırıldı
Bakan Karaismailoğlu, Ankara'ya giderken Sabiha Gökçen Havalimanı'na metroyla geldi
'Filenin Sultanları' FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarın ABD ile karşılaşacak
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin arsa ve iş yeri başvuruları başladı
Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başladı
AB gaz ithalatında Rusya'nın payını yüzde 7,5'e düşürdü
Bu yılın 9 ayında havalimanlarında 138 milyondan fazla yolcu ağırlandı
“Bende bir zamanlar öyle bakıyordum insanlara. Allah hidayet nasip etsin.”
İşsizlik rakamları açıklandı
Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700. golünü attı
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 13 yıl aranın ardından Diyarbakır'da sahne aldı
Dünya Şampiyonu
Esnafa yeni kredi paketi geliyor
MİT'ten Sincar'da nokta operasyon!
CHP'li vekil LGBT'yi savundu
Kiev'de patlama sesleri
krayna'ya Sarmat füzesi ile tehdit
Milyonların gözü kulağı Ankara'da olacak!
10 Ekim 2022 Pazartesi 12:20:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 12:20:00

Lav Dıaz Ve Ildıko Enyedı 10. Boğaziçi Film Festivali'nin Onur Konukları Olarak İstanbul'a Geliyor!

ABONE OL

Bu yıl 21-28 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak olan 10. Boğaziçi Film Festivali'nde onur ödülü alacak usta yönetmenler Lav Diaz ve Ildiko Enyedi ayrıca birer masterclass verecek.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Boğaziçi Film Festivali, 21-28 Ekim tarihleri arasında seyircilerle bir araya gelmeye hazırlanıyor. Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle sinemaseverleri ağırlayacak olan 10. Boğaziçi Film Festivali'nin uluslararası konukları da büyük heyecan yaratıyor. Festival bu yıl; onur konuğu olarak Lav Diaz ve Ildiko Enyedi'yi ağırlayacak.

Boğaziçi Film Festivali'nin açılış gecesinde Onur Ödülü takdim edilecek olan Filipinli yönetmen Lav Diaz, sinemaseverlere bir masterclass verecek. Pek çok soruna eleştirel bir gözle bakan intikam dramı The Woman Who Left filmiyle 2016 Venedik Film Festivali'nde "Altın Aslan" ödülünü alan yönetmen, uzun ve siyah-beyaz filmlerin yönetmeni olarak şair, yazar, besteci ve aktör kimlikleriyle de çeşitli alanlarda çalışmaya devam ediyor. Filmlerinde genellikle kendi şiirlerini ve müziklerini kullanan Lav Diaz, 2017'de Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi)'e davet edilirken; yönetmenin filmografisinde Serafin Geronimo: The Criminal of Barrio Concepcion; Jesus, the Revolutionary; Season of the Devil; Butterflies Have No Memories gibi filmler yer alıyor. From What is Before filmi ile 2014 yılı Locarno Film Festivali'nde en iyi film kategorisinde "Altın Leopar" ödülünün sahibi olan Diaz'ın son filmi When The Waves Are Gone prömiyerini bu yıl 79. Venedik Film Festivali'nde gerçekleştirdi.

Ildiko Enyedi, 10. Boğaziçi Film Festivali'nde!

10. Boğaziçi Film Festivali'nin kapanış töreninde Onur Ödülü alacak olan Macar senarist ve yönetmen Ildiko Enyedi, festival kapsamında bir masterclass verecek. 67. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde, 2017 yapımı "On Body and Soul" filmi ile "Altın Ayı" ödülünü alan ve aynı yıl Oscar'a aday olan Enyedi; bilim kurgudan büyüye, Yunan mitolojisinden halk masallarına farklı kaynaklardan beslenerek geleneksel Macar sinemasının sosyal gerçekçi üslubuna karşı ülke sinemasına yeni bir anlatım getirdi. Enyedi'nin ikinci uzun metrajlı filmi Benim 20. Yüzyılım (Az én XX. Századom), Cannes'da "Altın Kamera" ödülüne layık görüldü.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı ile gerçekleşecek "10. Boğaziçi Film Festivali" ile ilgili tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere www.bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.

Etiketler : Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ildiko Enyedi
Doğu'nun kızıyım

Doğu'nun kızıyım
Karakterlerdeki ben değilim

Karakterlerdeki ben değilim
Sefo sevdiğim bir arkadaşım

Sefo sevdiğim bir arkadaşım
Sokakta yaşadım

Sokakta yaşadım
Modumu arabeskle yakalıyorum

Modumu arabeskle yakalıyorum
Artık daha cesurum

Artık daha cesurum
‘Yasak Elma'ya ‘Sevda'lı

‘Yasak Elma'ya ‘Sevda'lı
Dokuz yaş kutlaması

Dokuz yaş kutlaması
Çeneye operasyon

Çeneye operasyon

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX