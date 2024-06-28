Sıcak havalarla birlikte besin ya da gıda zehirlenmesi vakalarında artış görülüyor. Bakteri ve mikroorganizmaların daha hızlı çoğalma ve yayılım gösterdiği sıcak hava koşullarında gıdalara dikkat etmek gerekiyor.



Hijyen koşulları, gıdaların uygun sıcaklıkta korunması, çiğ ve pişmiş besin ayrımı gibi durumlar gıda güvenliği açısından önem taşıyor.

BESİN ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİNE DİKKAT!



Yazın yaygın görülen besin zehirlenmesi; kusma, ishal, mide ağrısı, ateş ve genel halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.

Zehirlenmeye yol açan besine ve kişiye bağlı olarak hastalık ağır şekilde de seyredebiliyor.

Besin zehirlenmesini önlemek için yapılması gerekenler...

Gıdalar doğru şekilde hazırlanıp saklanmalı

Çapraz bulaşmaya dikkat edilmeli (Eller, araç gereçler, gıda doğrama tahtaları, mutfak tezgahları, mutfakta kullanılan bez ve süngerler, giysiler, öksürme, hapşırmadan kaynaklanan damlacıklar, bakteri bulaşmış ya da potansiyel riskli besinlerden sızan sıvılarla temas etmiş her türlü yüzeye dikkat edilmeli)

BESİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN 5 KURALA UYUN!



1- Temizlik

2- Pişmiş besinlerle çiğ besinlerin ayrımı

3- Besinlerin uygun sıcaklıkta saklanması

4- Güvenilir ham madde ve su kullanımı

5- Uygun pişirme

Besin güvenliğini sağlamak için ayrıca, besinlerle kullanılan araç gereçlerin temizliğine de özen göstermek gerekiyor.

BESİNLERİ HAZIRLARKEN BUNLARA DİKKAT EDİN!



Gıdaları hazırlarken ve tüketirken dikkat edilmesi gerekenler...

1- Meyve ve sebzeler bol suyla yıkanmalı

2- Çiğ ve pişmiş besinleri birbirinden ayrı hazırlama yüzeylerinde ve ayrı araç gereçlerle hazırlanmalı

3- Dondurulmuş besinleri; buzdolabı sıcaklığında, orijinal ambalajı içinde akan soğuk su altında veya mikrodalga fırınlarda çözdürülmesi,

4- Terbiye edilmiş et ürünlerinin ağzı kapalı bir şekilde buzdolabında muhafaza edilmesi