Kurban eti yemeye dikkat

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16 Haziran 2024 Pazar 17:49:00 - Güncelleme:16 Haziran 2024 Pazar 17:49:00

Kurban etinin yenilme saatine dikkat

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Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, Kurban Bayramı'nda kalp damar hastalığı olanlara çeşitli uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı'nda kalp damar hastalığı olanlara çeşitli uyarılarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, "Kalp damar hastalığı olan, yüksek tansiyon ilacı kullanan kişilerde yoğun et tüketimi sıkıntılıdır. Bir de karbonhidratla tüketiliyorsa daha büyük sıkıntı olur. Bu yüzden eti; sınırlı miktarda karbonhidratsız tüketmeleri ve nasıl pişirdikleri çok önemlidir" dedi. Esen ayrıca etin hangi öğünde yenilmesi gerektiğine de vurgu yaparak, "Akşam geç vakitte yenen et, yüksek tansiyon, kalp krizi tehdidi problemleri yaşatabiliyor" dedi.

Etiketler : Kardiyoloji Uzmanı ÖzlemEsen KurbanBayramı
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