Kurban eti yemeye dikkat

Kurban Bayramı'nda kalp damar hastalığı olanlara çeşitli uyarılarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, "Kalp damar hastalığı olan, yüksek tansiyon ilacı kullanan kişilerde yoğun et tüketimi sıkıntılıdır. Bir de karbonhidratla tüketiliyorsa daha büyük sıkıntı olur. Bu yüzden eti; sınırlı miktarda karbonhidratsız tüketmeleri ve nasıl pişirdikleri çok önemlidir" dedi. Esen ayrıca etin hangi öğünde yenilmesi gerektiğine de vurgu yaparak, "Akşam geç vakitte yenen et, yüksek tansiyon, kalp krizi tehdidi problemleri yaşatabiliyor" dedi.