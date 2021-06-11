  • BIST
    1463.96
  • Dolar
    8,3272
  • Euro
    10,1538
  • Altın
    508,7370
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Nisan ayı rakamları açıklandı: Sanayi üretiminde rekor artış
NATO ülkelerine tepki: Türkiye yalnız bırakıldı
TEKNOFEST, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna devam ediyor
Cumhurbaşkanı Nauseda: İki bölgenin işgalini kabul etmiyoruz
Yarasalarda koronavirüs benzer ikinci virüs bulundu
Dost ülkeden S-400 açıklaması
Tarihi İHA-SİHA itirafı: Hiçbir ülke Türkiye kadar etkin kullanamadı
Hamas'tan İsrail'e uyarı: Yüzlerinde şimşekler patlayacak
Trump'tan Biden'a "Putin" uyarısı: Toplantıda uyuyakalma!
'Karagümrük çetesi'ne şafak baskını! 'Gözaltı sayısı artabilir'
Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! Bu illeri sağanak yağış bekliyor
'Gazoz' ile güldürecek
Çocukları MIS-C'den korumanın yolu aşılama
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 11 Haziran
Kronik stres, bağışıklığı zayıflatıyor
Sıcak havada soğuk duş uyarısı
Ben takibinde ABCDE kuralı
Türkiye'de nüfusun yüzde 34'ü aşırı kilolu
Ünlü şarkıcı Berkay'ın 4 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor!
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit
Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi Macron'la görüşecek
DSÖ: Her 10 Afrika ülkesinden 9'u eylül ayı aşı hedefine ulaşamayacak
İnternetten araç kiralamak isterken dolandırıldı
İstanbul'da bazı yollar pazar günü kapalı olacak
11 Haziran 2021 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 09:00:00

Kronik stres, bağışıklığı zayıflatıyor

ABONE OL

Uzun süreli stres bağışıklık sistemimizi zayıflatarak hastalıkların oluşumunda direncimizin düşmesine zemin oluşturuyor.

Uzman Psikolog Merve Ilıcan, "Kronik stresin neden olduğu semptomlardan bazıları, çarpıntı, baş ağrıları, sindirim problemleri, nefes darlığı, ellerde titreme, sese karşı aşırı hassasiyet, uyku problemleri, yeme problemleri, halsizlik, eklem ağrıları, kalp rahatsızlıkları, gerginlik, huzursuzluk, kaygı, çökkünlük, motivasyon kaybı, isteksizlik, kayıtsızlık, sinirlilik, saldırganlık, unutkanlık, kararsızlık, sosyal hayatta yoksunlaşma olarak sıralanabilir" diye konuştu. Ilıcan, yapılan araştırmalarda bazı kişilik özelliklerinin ve psikolojik faktörlerin kronik strese yol açabileceğini söyleyerek, "Buna bağlı olarak da bağışıklık sistemimizin baskılanarak hastalıkların ortaya çıkma riskini artırabileceğini göstermektedir. Bunların farkında olmak stresle başa çıkmayı kolaylaştırarak, stresin tetiklediği sağlık sorunlarından korunmaya fayda sağlıyor. Bu kişilik özellikleri ve psikolojik faktörler ise, karşılanmayan ve görmezden gelinen duygusal ihtiyaçlar, mükemmeliyetçilik, hayır diyememek, aşırı fedakârlık, önceliğe başkalarını koyarak benliği görmezden gelmek, duyguları bastırmak, öfke kontrolsüzlüğüdür. Stresin bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına karşı önlem alabilmek için stresle baş etmeyi öğrenmek gerekmektedir" dedi.

Etiketler : Kronik stres Uzman Psikolog Merve Ilıcan baş ağrıları sindirim problemleri nefes darlığı
Kadınlar tarafından kandırıldım

Kadınlar tarafından kandırıldım
İçine sinen projeyi bekliyor

İçine sinen projeyi bekliyor
Patron korkusu

Patron korkusu
‘Baht Oyunu'nun kadrosunda

‘Baht Oyunu'nun kadrosunda
Kars öncesi Antalya'da

Kars öncesi Antalya'da
Kadro tamam set temmuzda

Kadro tamam set temmuzda
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı
Aşk kaldığı yerden devam

Aşk kaldığı yerden devam
Kapanış Suat Suna'dan

Kapanış Suat Suna'dan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER