Koronavirüs sonrası beyinde 'apse' tehlikesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne çeşitli şikâyetlerle başvuran ve koronavirüs geçirdiği belirlenen bazı çocukların beyinlerinde apse tespit edildi. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Gökçe Gayretli, koronavirüs sonrasında çocuklarda ağır enfeksiyon hastalıkları görüldüğünü belirterek, "Her ne kadar Kovid-19 pandemisi içinde çocuklar bu hastalığı hafif, semptomsuz geçiriyorlar diye bilsek de bu seyir sırasında çocuklarda eşlik eden ağır enfeksiyonlar da görebiliyoruz. Aileler koronavirüs geçiren çocuklarını yakından takip etmeli" dedi.



Çocuklarda aşılanmanın önemine değinen Dr. Gayretli, "Belli şikâyetlerle gelen çocukların büyük bir kısmını yoğun bakımlarda izleyebiliyoruz. Solunum cihazı desteğine ihtiyaçları olabiliyor. 'Kortizon' dediğimiz bağışıklık sistemini, inflamasyonu baskılayan ilaçlar kullanmamız gerekebiliyor. En son da 'plazma değişimi' dediğimiz kan değişimine gidilebiliyor. Ne yazık ki Türkiye'de ve dünyada Kovid ile değil ama bu nedenle kaybettiğimiz çocuklar da var. Koronavirüsü geçirirken bazen bilmeden geçiriyorlar. Ama bundan 4 ile 6 hafta sonrasında bu şikayet ve semptomlarla çocuklar başvurabiliyor ve çok ağır klinik tablolar söz konusu olabiliyor. Kovid-19 geçiren çocuklar 4 ile 6 hafta sonrasında ateşlenme durumunda mutlaka hekim kontrolüne gitmeliler. Çünkü 'multisistem inflamatuar sendromu' dediğimiz hastalık bu hastalarda olabilir. Kovid sonrası hastaların takibi önemlidir" diye konuştu.