VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Et fiyatlarını etkileyecek karar!
'e-Devlet verileri sızdırıldı' iddiasına yalanlama
Kırgızistan ve Tacikistan sınır muhafızları çatıştı
Yatırımcılarından Elon Musk'a dava
Koronavirüs için güzel haber! Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Bir yemeğe 603 bin lira: Nasıl boğazından geçti?
"İstanbul mutabakatına bağlıyız"
İttifak fena karıştı!
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Pandemi, yeni epilepsi vakalarını ortaya çıkarabilir
Yenidoğan sünnetinin avantajları çok!
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -13 Nisan
Aşırı tuz tüketerek kendimizi zehirliyoruz
İftar ile sahur arasında 2 litre su içilmeli
Biden'dan New York'taki saldırıya dair açıklama
'Çağrı' filminin özel gösterimi yapıldı
Arızalanan kargo uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı
Bakan Çavuşoğlu, İrlandalı mevkidaşıyla görüştü
Pentagon: Kimyasal silah iddialarını inceliyoruz
Hollanda, Ruslara ait 6 yata daha el koydu
Rusya yanlısı olmakla eleştirilen ana muhalefet liderine gözaltı
Türkiye'de 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi
Johnson ve Biden Ukrayna'ya yardımı görüştü
Putin, Ukrayna ile müzakerelerde yine çıkmaza girildiğini söyledi
13 Nisan 2022 Çarşamba 09:13:00 - Güncelleme:13 Nisan 2022 Çarşamba 09:13:00

Koronavirüs için güzel haber! Bilim Kurulu üyesi açıkladı

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsün mutasyonla hastalık potansiyelini kaybettiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, pandeminin seyriyle ilgili sevindirici bir tespitte bulundu

Sabah'ta yer alan habere göre, koronavirüs, geçirdiği mutasyon itibarıyla hastalık yapma potansiyelini büyük oranda kaybetti.

Özlü, özetle şunlar söyledi:

EPİDEMİK FORMA DÖNÜŞÜM TAMAMLANMAK ÜZERE

Pandemi bir gün gelip hayatımızdan bütünüyle çıkacak veya bu virüs tümüyle kaybolup gidecek diye beklemek çok gerçekçi değil ama istediğimiz, beklediğimiz bunun diğer solunum yolu virüsleri gibi sıradanlaşması ve döngüsel epidemik bir forma dönmesiydi. Bu büyük oranda tamamlanmış görünüyor.

BÜYÜK ORANDA NORMALE DÖNDÜK

Pandemiden önce yapıp bugün yapmadığımız hayatımızda ne var diye sorarsanız aslında pek de bir şey kalmadı gibi. Hemen hemen büyük oranda normale dönmüş bulunuyoruz. Ama pandemi bitti mi derseniz, bitti diyemeyiz. Çünkü dünyada yaklaşık günde bir milyon civarında vaka rapor ediliyor. 6 bin civarında ölüm var her gün. Bir şekilde virüs bulaşmaya ve öldürmeye devam ediyor. Ama biz virüse rağmen hayatımızı normale döndürmüş bulunuyoruz.

AŞILAMANIN BÜYÜK ÖNEMİ VAR

Önümüzdeki yaz döneminde de daha net olarak rahatlayacağımızı ben umut ediyorum. Tabii burada özellikle aşılamanın çok büyük bir önemi var.

Etiketler : Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü pandemi korona
Kasabanın hemşiresi

Kasabanın hemşiresi
'Ölene Kadar' İsrail'de

'Ölene Kadar' İsrail'de
Demet Evgar kadınların yanında!

Demet Evgar kadınların yanında!
PolisiYe dönüş

PolisiYe dönüş
Kızlar babaya emanet

Kızlar babaya emanet
Kendini stüdyoya kapattı

Kendini stüdyoya kapattı
Tutkun'a veda ediyor

Tutkun'a veda ediyor
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Aşka yeşil ışık

Aşka yeşil ışık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER