Koronavirüs için güzel haber! Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, pandeminin seyriyle ilgili sevindirici bir tespitte bulundu

Sabah'ta yer alan habere göre, koronavirüs, geçirdiği mutasyon itibarıyla hastalık yapma potansiyelini büyük oranda kaybetti.

Özlü, özetle şunlar söyledi:

EPİDEMİK FORMA DÖNÜŞÜM TAMAMLANMAK ÜZERE

Pandemi bir gün gelip hayatımızdan bütünüyle çıkacak veya bu virüs tümüyle kaybolup gidecek diye beklemek çok gerçekçi değil ama istediğimiz, beklediğimiz bunun diğer solunum yolu virüsleri gibi sıradanlaşması ve döngüsel epidemik bir forma dönmesiydi. Bu büyük oranda tamamlanmış görünüyor.

BÜYÜK ORANDA NORMALE DÖNDÜK

Pandemiden önce yapıp bugün yapmadığımız hayatımızda ne var diye sorarsanız aslında pek de bir şey kalmadı gibi. Hemen hemen büyük oranda normale dönmüş bulunuyoruz. Ama pandemi bitti mi derseniz, bitti diyemeyiz. Çünkü dünyada yaklaşık günde bir milyon civarında vaka rapor ediliyor. 6 bin civarında ölüm var her gün. Bir şekilde virüs bulaşmaya ve öldürmeye devam ediyor. Ama biz virüse rağmen hayatımızı normale döndürmüş bulunuyoruz.

AŞILAMANIN BÜYÜK ÖNEMİ VAR

Önümüzdeki yaz döneminde de daha net olarak rahatlayacağımızı ben umut ediyorum. Tabii burada özellikle aşılamanın çok büyük bir önemi var.