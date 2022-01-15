Korona değil zatürre olabilirsiniz

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15 Ocak 2022 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:15 Ocak 2022 Cumartesi 09:00:00

Koronavirüs değil zatürre olabilirsiniz

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Aniden yükselen ateş, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve öksürük zatürreye işaret ediyor olabilir.

Halk arasında zatürre olarak bilinen pnömoni akciğer dokusunun iltihaplanması sonucu oluşur ve dünyada en sık karşılaşılan, ölüme neden olan hastalıkların başında gelir. En tehlikeli solunum yolu hastalıklarından biri olduğunu ve bu süreçte erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kanan Abbaslı, bu hastalığın belirtilerinin koronavirüs ile karıştırılmaması gerektiğini söyleyerek "Genellikle ani öksürük, iltihaplı balgam, ateş, üşüme ve titreme, halsizlik, yan ağrısı ile kendini gösterir. Ayrıca beraberinde nefes darlığı veya göğüs ağrısı gibi belirtiler de görülür. Bazı kişilerde ise sinsi bir başlangıç söz konusudur. Birkaç gün devam eden eklem ve kas ağrıları, iştahsızlık ve halsizliğe kuru öksürük, ateş, kusma ve baş ağrısı gibi reaksiyonlar da eşlik edebilir" dedi.

Etiketler : ateş göğüs ağrısı nefes darlığı öksürük zatürre koronavirüs sağlık
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