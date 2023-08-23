Konsantrasyon kaybı düşük kan şekeri belirtisi

Halk arasında düşük kan şekeri olarak bilinen hipoglisemi, tehlikeli ve önemsenmesi gereken bir sağlık durumu. Kan şekerinin aşırı düştüğü kişilerin genellikle diyabet hastaları olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İlhan Tarkun, "Hastalığın nedeni, bu kişilerin diyabet tedavisi kapsamında kullandıkları ilaçların direkt olarak insülin hormonu içermesi veya bu hormonun etkinliğinin artırılmasıdır. Aşırı miktarda ilaç kullanımı, öğün atlama, normalden az miktarda yeme ya da uzun fiziksel aktivite yapma gibi nedenler de kişide hipoglisemi gelişimine neden olabilir" dedi.

