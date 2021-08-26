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Kolesterolü olan avokado ve balık yesin
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26 Ağustos 2021 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 09:30:00

Kolesterolü olan avokado ve balık yesin

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Kolesterol hastalarının en büyük ilacı doğru beslenmeleri. Özellikle omega3 zengini balık ve iyi kolesterolü yükselten yağ asitlerine sahip olan avokado kolesterolü dengelemeye birebir.

Kolesterol hastalarının en büyük ilacı doğru beslenmeleri. Özellikle omega3 zengini balık ve iyi kolesterolü yükselten yağ asitlerine sahip olan avokado kolesterolü dengelemeye birebir.

Kolesterol; hücrelerde ve vücut sıvılarında bulunan bir yağ türevidir. Vücuttaki kolesterol iki kaynaktan gelmektedir: Yiyeceklerle alınan kolesterol ve vücutta sentez edilen kolesterol. Diyetle çok miktarda alınan doymuş yağ asitlerinin kandaki kolesterolü artırıcı, doymamış yağ asitlerinin ise azaltıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Kilo problemi olan kişilerin kan kolesterolünün, olmayanlara oranla daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi'nden Dyt. Dürdane Keskiner "Kan kolesterolünün yüksekliği ile kalp-damar hastalıkları arasında ilişki bulunmaktadır. Bu alanda yapılan araştırmalar, kalp-damar rahatsızlığı olan hastalarda, halk arasında kötü kolesterol olarak bilinen ''LDL'' kolesterolün yüksek olduğunu göstermektedir. Kan kolesterol düzeyinin 200mg/100ml' yi aşmaması gerekmektedir. Yine halk arasında iyi kolesterol olarak bilinen ''HDL''nin mümkün olduğunca yüksek, LDL'nin düşük olması kalp-damar rahatsızlıklarına karşı koruyucu önlemlerden biri olarak önerilmektedir" dedi.

ZEYTİNYAĞI SOFRADAN EKSİK OLMASIN

Dyt. Dürdane Keskiner kan kolesterolünü düşürmek için şu önerilerde bulundu: "Diyetinizde aldığınız yağ miktarını azaltın, doymuş yağlar yerine doymamış yağlar tercih edin, kolesterolden düşük beslenme şeklini seçin, daha fazla posa tüketin, vücut ağırlığınızı koruyun ve egzersiz yapın."

Keskiner, "Kolesterol düşürücü özelliği bulunan sıvı yağları (özellikle zeytinyağı), kepekli undan yapılan ekmeği, tam tahıllı ekmeği, bulguru, makarna gibi tahıl ürünlerini, meyve ve sebzeleri, kuru baklagilleri, soya ve soya ürünlerini artırın" diye ekledi.

KEÇİ BOYNUZU VE ÜZÜM TÜKETİLMELİ

Meyve ve sebzeler lif içeriği sayesinde; İyi kolesterolü yükseltir, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Dyt. Dürdane Keskiner, "Avokado iyi kolesterolü yükselten yağ asitlerine sahip olan avokadonun doymamış yağ asidi içeriği yüksek olduğu için hazmı kolaydır. Kırmızı üzüm kabuk bölümünde bulunan resvaratrol sayesinde damar sertliğini önler. Üzüm; çekirdekleriyle yenmelidir ki gerçek antioksidan performansını gösterebilsin. Keçi boynuzu antioksidan içeriği yüksek keçi boynuzunun kötü kolesterolü düşürdüğü ve iyi kolesterolü normal seviyede tutmaya yardımcı olduğunu söyleyebiliriz" dedi. "Balık içerisindeki omega-3 sayesinde, LDL'yi düşürerek HDL'Yİ yükseltir" diyen Keskiner "Tam tahıllar: içerisinde yüksek miktarda içerir. günde 5-10 gram çözünebilir lif alımının LDL kolesterolü yaklaşık yüzde 5 düşürdüğü bilinmektedir. Öte yandan çay, içeriğindeki kateşin adındaki madde ile kolesterolü düşürür ve kanın pıhtılaşmasını önlediği için kan basıncını azaltır ve damar tıkanıklıklarını önlemeye yardımcı olur" diye konuştu.


Etiketler : Kolestero balık avokado Dyt. Dürdane Keskiner
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