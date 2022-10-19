Kol değil sırt çantası tercih edin

Omurga, vücut için yapısal destek sağlarken hareket etmeyi de kolaylaştırıyor. Sağlıklı bir omurga olmadan dik oturmanın, eğilmenin, nesneleri almanın ve günlük işlerin son derece zor olacağını belirten uzmanlar, omurga sağlığına önem vermek gerektiğini ifade ediyor. Prof. Dr. Deniz Demirci, yük kaldırırken tekniğin çok önemli olduğunu söyledi ve eşya kaldırılırken vücudun üst kısmı yerine bacaklardan destek alınmasını, kol çantaları yerine de yükü eşit dağıtan sırt çantaları kullanılmasını tavsiye ediyor. Omurgayı döndürerek ve bacaklar dümdüz tutularak eğilip yükü kaldırmak gibi riskli davranışlardan da kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Ağır nesnelerin doğru bir teknikle kaldırılmaya dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Deniz Demirci, "Kaldırma tekniği yanlışsa omurgaya zarar verilebilir. Eğer eşya çok ağırsa, yardım alınmalı ve tek başına kaldırmaya çalışılmamalı. Doğru şekilde kaldırmak için nesneye olabildiğince yakın durulmalı ve nesneyi kaldırmak için sırt ve vücudun üst kısmı yerine bacaklar ve dizler kullanılmalı. Bir yük taşırken postür yani duruş temel esastır. Optimal postürü ve bunun nasıl korunacağını bilmek, doğru kasların çalışmasını sağlayarak yaralanmaların önlenmesine yardımcı olacaktır" dedi.

