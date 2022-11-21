KOAH şikayetleri sigaraya bağlanıyor

Havaların soğumasıyla birlikte üst solunum yolu hastalıklarında artış yaşanıyor. Bu durumun özellikle KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ve solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için farklı etkiler oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Doç. Dr. Seda Tural Önür, "Sigara kullanımıyla artık erken KOAH dediğimiz tanımlarda genç yaşta hastalar önümüze gelmekte. 10 erkekten bir tanesinde görülen bir hastalık, en sık 3. ölüm nedeni. Şikayetlerini sigaraya bağlayarak sağlık kuruluşlarına daha geç başvurabiliyorlar. Üst hava yolları enfeksiyonları özellikle kış dönemlerinde atakların artmasına, hastaların daha çok hastaneye başvurmasına ve ölümle seyreden sonuçlara neden olabilmekte" dedi.