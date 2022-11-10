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10 Kasım 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 09:00:00

Kış aylarında stresten kilo alınıyor

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Uzmanlar, kış aylarında stresten kaynaklı kilo alımına karşı uyarılarda bulundu. Sosyal aktivitelerin azalması ve evde geçirilen zamanın artması, aşırı stres, kilo alımına sebep olduğunu kaydetti.

Uzmanlar, kış aylarında stresten kaynaklı kilo alımına karşı uyarılarda bulundu. Sosyal aktivitelerin azalması ve evde geçirilen zamanın artması, aşırı stres, kilo alımına sebep olduğunu kaydetti. Uzman Psikolog Tülinay Seçkin, "Stresle kilo alma kış mevsiminde ortaya çıkıyor" dedi. Seçkin, "Kış aylarında kişi çok fazla evden çıkamadığında ve sosyalleşemediğinden evde daha çok vakit geçiriyor. Buna bağlı yemeye yönelik davranışlarda artıyor, özellikle abur cubur tüketimi çok arta biliyor. Özellikle bilgisayar ve televizyon başında çok vakit geçirmek hızlı yemek yemeyi de artırabiliyor. Evde geçirilen vakitlerde fiziksel aktivitelere önem verilebilir, günlük yürüyüşler aksatılmaya bilir. Günlük su tüketimi kilo alımında çok önemlidir, bunlar aynı zamanda kaygı ve stresin azalmasına sebep olacağı için bu kaygı ve stresin de önüne geçecektir. Sağlıklı sebze ve meyvelerin tüketimi çok önemli, evde durulan zamanlarda ev yemeğinin tercih edilmesi stresi düşürdüğü biliniyor" ifadelerinde bulundu.

Etiketler : Kış aylarında stresten kilo alınıyor Uzmanlar Psikolog Tülinay Seçkin
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