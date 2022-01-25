Kış aylarında bağışıklığı su ile güçlendirin

Havaların soğumasıyla birlikte su tüketiminin azaldığına ve bu durumun da vücudun bağışıklık sistemini zayıflattığına dikkat çeken uzmanlar, hastalıklara karşı güçlü bir savunma için yeteri kadar ve doğru kaynaktan su içilmesi gerektiğini dile getiriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Berrin Yiğit, "Özellikle mevsim geçişlerinde görülen soğuk algınlığı, grip, yüksek ateş, boğaz ve baş ağrısı gibi birçok sorunla baş etmek için savunma sistemimizi güçlendirmemiz gerekir. Bu noktada doğanın bize sunduğu en önemli ve asla ihmal etmememiz gereken şifaların başında su geliyor. Dolayısıyla sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yeterli miktarda su tüketimi yapmalı, kanın pH'ının dengelenmesi ve bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için PH'ı 7.4'ün üstünde olan alkali suları tercih etmeliyiz" dedi.

