Kırmızı etin fazlası kolon kanserini tetikler

Kolon kanseri görülme oranı erkeklerde kadınlardan bir miktar yüksektir. Obezite, fiziksel aktivite azlığı, kırmızı ve işlenmiş etlerden, karbonhidrattan zengin beslenmek kolon kanseri riskini artırır. Lifli gıdalarla beslenmek, A,C, E vitaminleri ise koruyucu etki yapar.



Kolon kanserinin erken teşhisle yüksek oranda tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirten Medical Park Tokat Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kemal Dursun 1-31 Mart Kolon Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla kolorektal kanser (kolon kanseri) hakkında açıklamalarda bulundu. Her kanserde olduğu gibi kolon kanserinde de erken teşhisin önemine dikkat çeken Op. Dr. Dursun, Kolon kanseri erken teşhisle yüksek oranda tedavi edilebilen bir hastalıktır. Görülme oranı erkeklerde kadınlardan bir miktar yüksektir" diye konuştu. Beslenme tarzının kolon kanseri ile ilişkisine değinen Op. Dr. Dursun, "Obezite, fiziksel aktivite azlığı, kırmızı et ve işlenmiş etlerden ve karbonhidrattan zengin beslenmek, sigara, alkol kullanımı kolon kanseri riskini artırır. Lifli gıdalarla beslenmek, A, C, E vitaminleri ise koruyucu etki yapar" şeklinde konuştu.

İSHAL VEYA KABIZLIK BELİRTİLER ARASINDA

Kolon kanserinin neden olduğunu anlatan Op. Dr. Dursun, şu bilgileri paylaştı: "Kolon kanserinin çok büyük bir bölümü poliplerden kaynaklanır. Poliplerden kanser gelişmesi, yaklaşık 10-15 sene sürer. Bu polipler erken tespit edilirse ve çıkarılırsa kolon kanserine yakalanma riskini düşürür. Taramaya riskli kişilerde 40'lı yaşlarda başlanmalıdır. Tarama için endoskopik yöntemler altın standarttır." Kolon kanserinde görülen belirtilerden bahseden Op. Dr. Dursun, "Kolon kanserinin en sık belirtileri bağırsak alışkanlığında ishal veya kabızlık gibi değişiklikler ve dışkıda kan görülmesidir. Karın ağrısı, sebepsiz kilo kaybı olabilir" ifadelerini kullandı. Kolon kanserinin tedavisinin genellikle cerrahi olarak yapıldığını söyleyen Op. Dr. Dursun, "Ameliyat öncesi veya sonrası kemoterapi gerekebilir. Bazı hastalarda kolostomi (bağırsağın cilde ağızlaştırılması) işlemi gerekebilir. Kanser özelliklerine göre açık cerrahi, laporoskopi veya robotik cerrahi yapılabilir. Gerekli vakalarda ameliyat sırasında karın içerisine kemoterapi uygulanabilir. Kolon kanserinin seyri tanı sırasındaki evreye bağlıdır. Bu nedenle erken teşhisin hayati önemi vardır" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Sarımsağın koruyucu etkisi var

Bazı araştırmalar sarımsak içeriği yüksek olan diyetlerin kalın bağırsak kanserinden koruyucu etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle geleneksel beslenmede sıkça kullanılan bu çeşni verici sebzeye sofralarda biraz daha yer açmak önemli.

Kalsiyumu eksik etmeyin

Yeterli kalsiyum alımı da kolon kanserine karşı koruyucu etki gösterir. Belirlenen miktarlar kadar süt ve süt ürünlerinin günlük beslenme planı içinde mutlaka yer alması gerekir. Yetişkinler için 2 bardak süt veya yoğurt ve 60 gr peynir tüketimi yeterli kalsiyum miktarını karşılar. Ergenlik dönemindeki gençlerin ise kalsiyum ihtiyaçlarını karşılamak için günde 2 su bardağı süt veya yoğurt, 120 gr peynir tüketmeleri gerekir.

Pişirme yöntemine dikkat

Fazla kırmızı et tüketimi kolon kanseri riskini artırır. Bu nedenle kırmızı et tüketiminin haftada 500 gramdan daha az olması gerekir. Eti pişirirken yanmamasına dikkat edilmesi önemli. Aksi takdirde etin yanmasıyla ortaya çıkan kimyasallar (polisiklik aromatik hidrokarbonlar) kanser öncüsü moleküllerin oluşmasına neden olur. Etin haşlama, ızgara veya fırında yöntemleriyle pişirilmesi önerilir.

Günde 2-3 porsiyon çeşitli renklerde salata tüketin

Sebzelere doğal rengini veren maddeler, kanser öncüsü hücrelerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olarak, bağışıklık sistemini güçlendirici etki yaratır. Bu nedenle günde 2-3 porsiyon salata tüketmek; salataların mevsim sebzelerinden oluşmasına ve olabildiğince çok renkte sebze içermesine özen göstermek gerekir. Salataların posa ve protein içeriğini artırmak için üzerine haşlanmış nohut, kuru fasulye, bulgur, mısır ve yarma ilave etmek önerilir.

Her gün meyve tüketin

Yeterli meyve tüketenler yetersiz tüketenlere kıyasla kolon kanserinden daha fazla korunur. Dolayısıyla her gün meyve yemeye özen gösterilmesi gerekir. Diyetin posa miktarını artırmak için kabuğu ile tüketilebilen meyveleri çok iyi yıkayarak kabuklarıyla birlikte tüketin. Kayısı, kırmızı erik ve incir gibi meyveleri, posa açısından zengin oldukları için özellikle kabızlık şikayetiniz varsa beslenmenize dahil edin. Şekersiz kompostolarını tercih etmek de bağırsak faaliyetlerini artırmada daha etkilidir. Ancak aşırı meyve tüketimi kolon kanseri açısından ek bir fayda sağlamaz. Bu nedenle günde 2-3 porsiyon meyve tüketmek yeterli görülür.