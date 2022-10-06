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06 Ekim 2022 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 07:30:00

Kilo arttıkça varis de artıyor

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Varisin bir toplar damar ve dolaşım hastalığı olduğunu belirten Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Baran Şimşek, "Varis, toplardamarlarımızdaki kapakçıkların yapılarının bozulmasına ikincil olarak gelişir. Özellikle kadınlarda, ayakta çalışılan mesleklerde ve ailesinde varis olan bireylerde genetik olarak aktarıldığı için daha sık görülür." dedi.

Varisin bir toplar damar ve dolaşım hastalığı olduğunu belirten Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Baran Şimşek, "Varis, toplardamarlarımızdaki kapakçıkların yapılarının bozulmasına ikincil olarak gelişir. Özellikle kadınlarda, ayakta çalışılan mesleklerde ve ailesinde varis olan bireylerde genetik olarak aktarıldığı için daha sık görülür. Toplardamarlarda kapakçık yapıları bozulduğu için ayakta durduğumuz süreçlerde kan, ayakta ve bacak bölgesinde göllendiği için şikayetler ortaya çıkmaya başlar. Kendi içerisinde ilerleyici bir hastalıktır" dedi. Varisin obeziteyle daha hızlı ilerlediğini söyleyen Op. Dr. Şimşek, "Vücut kitle indeksi 40 ve üzeri olan hastalarda çok daha sık görmekteyiz. Tedavilerde çok ciddi dirençler yaşamaktayız. Varisin obeziteyle birlikte çok çok daha hızlı seyrettiğini ifade etmek isterim" diye konuştu.

Etiketler : Kilo arttıkça varis de artıyor Op. Dr. Baran Şimşek VARİS
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