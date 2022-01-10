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Kemik erimesi omurga kırıklarına neden olur
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10 Ocak 2022 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:10 Ocak 2022 Pazartesi 09:30:00

Kemik erimesi omurga kırıklarına neden olur

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Omurga kırıklarının en çok travmatik nedenlerle ya da kemik erimesine bağlı gelişebildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Çaçan, "Travmatik yaralanmalar daha çok 18-40 yaş arası genç erişkinlerde görülür. Erkeklerde kadınlara oranla dört kat daha fazla görülür.

Omurga kırıklarının en çok travmatik nedenlerle ya da kemik erimesine bağlı gelişebildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Çaçan, "Travmatik yaralanmalar daha çok 18-40 yaş arası genç erişkinlerde görülür. Erkeklerde kadınlara oranla dört kat daha fazla görülür. Osteoporoz yani kemik erimesine bağlı kırıklar ise daha çok 50 yaş üstü kadınlarda görülür. 50 yaşından büyük her 10 kadından 4'ü yaşamı boyunca kalça veya omurga kırığı yaşar" ifadelerini kullandı.

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Etiketler : Kemik erimesi Osteoporoz kemik erimesi
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