Kemik erimesi omurga kırıklarına neden olur

Omurga kırıklarının en çok travmatik nedenlerle ya da kemik erimesine bağlı gelişebildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Çaçan, "Travmatik yaralanmalar daha çok 18-40 yaş arası genç erişkinlerde görülür. Erkeklerde kadınlara oranla dört kat daha fazla görülür. Osteoporoz yani kemik erimesine bağlı kırıklar ise daha çok 50 yaş üstü kadınlarda görülür. 50 yaşından büyük her 10 kadından 4'ü yaşamı boyunca kalça veya omurga kırığı yaşar" ifadelerini kullandı.



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