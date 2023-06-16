Karın zarı kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

Periton Cerrahı Prof. Dr. Emel Canbay, "Karın zarını aslında karnın içini döşeyen bir çarşaf gibi düşünebiliriz. Bu kanser türünün önemi 1980'lerde çok geç fark edildi. Bu hastalar genelde hazımsızlık, bir şeyi yiyip içememe, iştahsızlık, karın bölgesinin şişmesi, ayakların şişmesi gibi belirtilerle hastaneye başvuruyor. Ameliyat ya da karın içi tedavilerin belirlenmesi için mutlaka periton cerrahisi yapan bölümlere başvurmaları gerekiyor. Hazımsızlık şikayeti olanlar, midesi için gastroskopisi, kolon için kolonoskopisi temiz çıkanlar ya da hastalık bulunanlar ileri tedavi seçenekleri için mutlaka periton cerrahisi yapılan yerlerle bir görüşsünler, fikir alsınlar" dedi.

