Karaciğer yağlanmasına davetiye: Fazla kilolar
İnsan vücudundaki tüm organlar gibi karaciğerin de çok önemli görevlere ve işlevlere sahip yaşamsal bir organ olduğunu belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İhsan Alur, "Toplumsal beslenme şeklimiz, kilo probleminin ve bununla bağlantılı olarak diyabetin (şeker hastalığı) giderek yaygınlaşması, kilo alma yaşının genç ve çocuk yaşlara kadar inmesi, hareketsizlik ve egzersizin yaşamımızın tam olarak bir parçası haline gelememesi karaciğer yağlanmasına zemin hazırlamaktadır" dedi.
İnsan vücudundaki tüm organlar gibi karaciğerin de çok önemli görevlere ve işlevlere sahip yaşamsal bir organ olduğunu belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İhsan Alur, "Toplumsal beslenme şeklimiz, kilo probleminin ve bununla bağlantılı olarak diyabetin (şeker hastalığı) giderek yaygınlaşması, kilo alma yaşının genç ve çocuk yaşlara kadar inmesi, hareketsizlik ve egzersizin yaşamımızın tam olarak bir parçası haline gelememesi karaciğer yağlanmas