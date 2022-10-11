Karaciğer yağlanmasına davetiye: Fazla kilolar

İnsan vücudundaki tüm organlar gibi karaciğerin de çok önemli görevlere ve işlevlere sahip yaşamsal bir organ olduğunu belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İhsan Alur, "Toplumsal beslenme şeklimiz, kilo probleminin ve bununla bağlantılı olarak diyabetin (şeker hastalığı) giderek yaygınlaşması, kilo alma yaşının genç ve çocuk yaşlara kadar inmesi, hareketsizlik ve egzersizin yaşamımızın tam olarak bir parçası haline gelememesi karaciğer yağlanmas ına zemin hazırlamaktadır" dedi. Alkol tüketimine bağlı olmayan yağlanmanın kalp ve damar sağlığını ve sindirim sistemi sağlığını ciddi derecede olumsuz etkilediğini işaret eden Op. Dr. Alur, "Zamanında önlem alınmalı ve tedavi edilmelidir. Erken fark edilen NAFLD'ın tedavisi ve geriye döndürülmesi mümkündür. Yaşam tarzı değişiklikleri oldukça önemlidir. Kilo verme, ideal vücut kitle indeksine ulaşma, egzersiz-yararlı spor aktiviteleri yapma, kan şekerinin düzenlenmesi, doğal beslenme, vücudun ihtiyacı kadar E vitamini alma, pioglitazon ilacını kullanma (tip 2 diyabetik hastalarda yüksek kan şekerini düşüren ilaç), kolesterol ve trigliserit düşürücü ilaçlar kullanma gibi önlemlerle NAFLD geri döndürülebilir. En ideal olan ise bu hastalık gelişmeden yani karaciğerimiz yağlanmadan bu alışkanlıkları kazanmak (kilo verme, ideal vücut kitle indeksine ulaşma, egzersiz-yararlı spor aktiviteleri yapma, kan şekerinin düzenlenmesi, doğal beslenme) ve değerli organımız karaciğerimizi korumaktır" diye konuştu.