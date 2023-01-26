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26 Ocak 2023 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:26 Ocak 2023 Perşembe 08:00:00

Karaciğer yağlanması zihin karışıklığı yapar

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Sinsice ilerleyen ve çok fazla belirti vermeyen karaciğer yağlanması genellikle herkeste görülebilen bir rahatsızlıktır.

Sinsice ilerleyen ve çok fazla belirti vermeyen karaciğer yağlanması genellikle herkeste görülebilen bir rahatsızlıktır. Karaciğer vücudumuzdaki en ağır organdır ve yağlanmayla birlikte büyüyerek diğer organlara baskı uygular. Bu şekilde kaburganın alt bölümünde ağrıya neden olur. Zaman içinde karaciğerdeki yağlanmanın artmasıyla birlikte ani kilo kaybının yaşanacağını belirten Dr. Ferit Şeyhzade, güçsüzlük ve zihin karışıklığı gibi durumların da gözlebileceğini belirtiyor ve ekliyor: 'Bu belirtiler karaciğerdeki yağlanmanın oranına ve kişinin vücut direncine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.' Sağlıksız beslenme, alkol alımı, hareketsiz yaşam yağlanma için en önemli sebeplerdir. Kilo fazlalığı olanlar, hızlı kilo alıp veren kişilerde risk daha çoktur. Karaciğer yağlanması olan kişilerde, bitkinlik, halsizlik sıklıkla görülür. Yağlanma görülen hastanın karaciğer testlerinde büyüme olup olmadığında bakılmalıdır. Karaciğerin yağlanma belirtilerinin yıllar sonra da ortaya çıkabileceğini söyleyen Dr. Ferit Şeyhzade diğer belirtileri şöyle sıralıyor; Gözlerde kızarıklık, ciltte kızarıklık ve kaşıntı, hafızanın zayıflaması, ten ve nefeste meydana gelen kötü kokular, mide bulantısı, hemoroid gibi sorunlar. Hastalığı önlemede yapılabilecek en önemli yöntemlerin sağlıklı beslenmek ve spor yapmak olduğunu belirten Dr. Şeyhzade, risk altındaki kişilerin ideal kiloya ulaşması, günlük kalori alımını düzenlemesi, bol sebze tüketmesini öneriyor.

Etiketler : Karaciğer yağlanması karaciğer Dr. Ferit Şeyhzade
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