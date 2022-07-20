Karaciğer yağlanması pankreas kanserini tetikler

Pankreas kanserinin erken yakalansa dahi en tehlikeli kanser türlerinden birisi olduğunu bildiren Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, sigara, şeker hastalığı, alkol ve bazı beslenme alışkanlıkları pankreas kanseri risk faktörleri olarak sayılabileceğini belirtti. Coşkun, son dönemlerde yayınlanan bir çalışmada karaciğer yağlanmasının karaciğer kanser riskini artırdığı ortaya koyduğu belirterek, "Bu çalışmada da karaciğer yağlanmasının obezite ve diyabet gibi diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak pankreas kanseri riskini artırdığı gösterilmiş oldu. Karaciğer yağlanması tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok sık görülmekte. Bazen hekimler tarafından önemsiz gibi davranılmakta ve hastalar tarafından da bu nedenle göz ardı edilebilmekte. Fakat bu çalışmada da görüldüğü üzere başta kanserler olmak üzere siroz gibi bir çok tehlikeli duruma yol açabiliyor. Tedavisine ve ilerlemesini önlemeye yönelik mutlaka tedbirler alınmalı ve bu hastaların mutlaka bir gastroenteroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

