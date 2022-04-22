Kansızlık ritim bozukluğu yapabilir

Çarpıntı altta yatan çok ciddi kalp-damar hastalıklarının geç kalınmadan teşhis edilmesine sebep olabilir, ihmale gelmez. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, "Kalp ritmi çok hızlandığında tansiyon düşmesine bağlı göz kararması, halsizlik, hatta bayılma olabilir. Çarpıntı çoğunlukla kalp damar hastalıklarına bağlı olur. Bazen kalp damarları tıkalı kişilerde göğüs ağrısı olmaksızın çarpıntı olabilir. Tetkikler sonucu böyle bir durum varsa kalp krizi geçirmeden başarılı bir şekilde tedavi olabilirsiniz" dedi.

KAN TAHLİLİ YAPTIRILMALI

"Kalp dışında başka hastalıklar da çarpıntı yapabilir" diyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, "O nedenle öncelikle bir kan tahlili ile araştırmaya başlarız. Kansızlık, anemi, kalbin hızlı atmasına sebep olur. Halk arasında genelde guatr olarak bilinen tiroit hastalıklarında hızlı atış ve ritim bozuklukları görülür. İlaçlara veya yiyeceklere bağlı oluşmuş elektrolit bozukluklarında (çoğunlukla potasyum düşüklüğü veya yüksekliğinde) ritim bozuklukları olur. Bazı kalp ilaçları dokularda birikerek ritim bozukluğu yapabilir. Tüm bu hastalıkları detaylı bir kan tahlili yaparak tespit edebiliriz" diye konuştu.