Kanseri yenen kadınlar için "anne olmak" hayal değil

Türk bilim insanları, uluslararası bilimsel dergide yayımlanan araştırmayla, kök hücre nakli sonrası kan, kemik iliği ve lenf bezi kanserlerini yenen kadınların hamile kalıp sağlıklı çocuk sahibi olabileceğini gösterdi. "Kök Hücre Nakli Sonrası Kanseri Yenen Kadınlarda Gebelik Sonuçları" araştırması, "European Review for Medical and Pharmacological Sciences" isimli uluslararası hakemli bilimsel dergide yayımlandı. Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kan ve kemik iliği kanserlerine göre lenf bezi kanseri hastalarda gebe kalma oranlarını daha yüksek saptadıklarını belirterek, "Gebe kalan kadınların yüzde 57'sini 'Hodgkin lenfoma' hastaları oluşturuyor. Hodgkin lenfomalı hastalar, kanseri yendikten, kök hücre nakli olduktan sonra dahi gebe kalıp çocuk sahibi olabiliyorlar. Hatta birden fazla çocuk sahibi olabildiklerini de tespit ettik." ifadesini kullandı. Araştırmadaki kadın hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde başarılı gebelik, sağlıklı doğum ve hatta birden fazla doğumun gerçekleştiğini aktaran Altuntaş, şunları kaydetti: "Doğumu gerçekleşen kadınlara baktığımızda sadece bebeklerin normale göre biraz daha düşük doğum ağırlığıyla dünyaya geldiğini gözlemledik."

