Kansere doğal kalkan: Kekik çayı

Mikrop öldürücü özelliğiyle vücut direncini artırıyor. Yapılan araştırmalar, kekiğin içerdiği karvakrol maddesinin, tümörlerin gelişimini yavaşlattığını gösterdi. Kavrakrol, kanser hücrelerini intihara sürüklüyor, böylece kanser gelişimini durduruyor. Türkiye'de yetişen kekik türlerinde, ağırlıklı olarak karvakrol maddesi bulunuyor. Uzmanlar kekik tüketerek elde edilebilecek faydaları şu şekilde sıralıyor: Kansere karşı savaşır. Mikrop öldürücüdür, üst solunum yolu enfeksiyonlarında rahatlatıcıdır. Antioksidandır, hücre hasarının önüne geçer. Yağlı ve karbonatlı yiyeceklerin midede neden olduğu gaz ve şişkinliğe birebir fayda sağlar. Mide ve yemek borusundaki toksinleri azaltmak için her gün bir bardak kekik çayı içilmesini öneren uzmanlar, çayın aynı zamanda ağız kokusunu da önlediğini belirtiyor. Böbreklerdeki sıvı oranını dengeleyerek zararlı bakterileri idrar yoluyla atar. Sporcuların sıklıkla yaşadığı kas ağrılarına da iyi gelen kekiğin içerdiği ayrıştırıcı bileşikler kasların gerginleşmesi ya da sertleşmesini önleyerek vücudun daha rahat hareket etmesini destekler. Ayrıca kan da bulunan trombosit hücreleri dengeleyerek iltihap ve ödem oluşumunu da engeller.