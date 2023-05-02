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02 Mayıs 2023 Salı 07:10:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 07:10:00

Kanserde hızlı tanı, etkin tedavi dönemi

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Kanser tanı ve tedavisinde her geçen yıl önemli gelişmeler kaydediliyor.

Kanser tanı ve tedavisinde her geçen yıl önemli gelişmeler kaydediliyor. Moleküler patoloji alanındaki gelişmeler sayesinde artık kansere hızlı tanı konmasının yanı sıra aynı zamanda hangi ilacın, hangi tedavinin hastada etkili olacağı konusunda da bilgi sahibi olunduğunu söyleyen Patoloji Uzmanı Prof. Dr. Zafer Küçükodacı, "Patolojinin kanser hastasının tedavi yönetimine önemli katkıda bulunduğu bir diğer alan ise ameliyat sırasında uygulanan frozen yöntemidir. Bu yöntem sayesinde ameliyat sırasında hastadan alınan doku, hızlıca dondurulduktan sonra kesit alınıp mikroskop altında incelenerek 10-15 dakika gibi kısa bir sürede tanı konuyor ve ameliyatı yapan doktora bilgi verilebiliyor. Böylece ameliyatı yapan cerrah tarafından ameliyatın gidişatı da bu bilgiye göre belirlenebiliyor" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Kanser Kanser tanı ve tedavisi Prof. Dr. Zafer Küçükodacı
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