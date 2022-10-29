Kahve, kemik erimesini tetikliyor

Kemiklerin sessiz hastalığı olarak bilinen 'osteoporoz' yani kemik erimesi, yüksek oranda kahve kullanımıyla daha da artıyor. İlaç tedavisinin yanı sıra kişinin hayat tarzı, doğru beslenmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasının da çok önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Kamay, "Yoğun sigara, alkol ve kahve kullanımı gibi alışkanlıklar kemikler üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Yoğun kahve kullanımının kemik erimesi üzerinde olumsuz etkileri vardır. Türk kahvesi veya farklı bir kahve olmasının bir önemi yoktur. Kullanılan miktarla ilişkilidir. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda günlük 3 fincan kahve tüketiminin kemik erimesi üzerinde olumsuz etkiler gösterdiği kanıtlanmıştır. Erken menopoz gibi hormonların erken azalması durumu kemik erimesi üzerindeki en önemli risk faktörlerinden biridir. Egzersiz ve fizik tedavilerin, kemik erimesi üzerinde olumlu etkilerinin olduğu bilinmektedir. Özellikle yürüyüş ve hafif koşular ile eklemlere yük bindirilmesi kemik erimesinin önüne geçmektedir" şeklinde konuştu.

