İyileşmeyen kemik kırıklarına kök hücreli çözüm

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mesut Bolat, kök hücre tedavisinin özellikle diz ve kalça eklemlerinde, iyileşmeyen kemik kırıklarında, menisküs yırtıkları ile kas ve bağ hasarlarında hastane ortamında güvenle yapılabildiğine dikkat çekerek, "Bu tedavi şekli, kas, bağ ve menisküs yırtıkları gibi şikayetlerde de etkili bir yöntem olarak öne çıkmaktadır" dedi. Op. Dr. Mesut Bolat, kök hücrenin aslında anaç bir hücre olduğunu, bulunduğu veya verildiği her dokuya dönüşebilme özelliğine sahip olan önemli bir doku olduğunu kaydederek, "Eklemlerde meydana gelen kıkırdak hasarları tamir edilerek onarılması kök hücre tedavisi ile mümkün. Günümüzde son derece popüler olan kök hücre tedavisi sayesinde kıkırdak gibi üretilmesi ve inşası zor olan dokuların yeniden yapılanma sürecinde farklı tedavi yöntemleri hastalara şifa oluyor" diye konuştu.

