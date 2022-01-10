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10 Ocak 2022 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:10 Ocak 2022 Pazartesi 12:00:00

İşte haftalık koronavirüs vaka haritası

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Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı. İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı.

İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

İşte güncel vaka haritası

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca HARİTA VAKA KORONA
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