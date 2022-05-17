İltihaplı omurga romatizması her yaşın sorunu

Romatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Zahiroğlu, romatizmal bir hastalık olan 'ankilozan spondilitin' kalıcı omurga bozukluğu ve boyun tutukluğuna yol açabildiğini, erken tedavi ve egzersiz ile kalıcı hasarların önüne geçilebileceğini söyledi. Ankilozan spondilit, halk arasında "iltihaplı omurga romatizması" olarak bilinmekle birlikte bu hastalıkta güçlü genetik bulgular da söz konusu. Yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 0,5'ini etkilerken, çocukluk ve ileri yaşlar da dahil olmak üzere her yaşta görülebilir. Çoğunlukla genç yaşlarda ortaya çıktığını belirten Romatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Zahiroğlu, "Bel ağrısının genç yaşlarda ortaya çıkması, bel ağrısının 3 aydan fazla sürmesi, sinsi başlangıçlı olması, istirahatle ağrının ve tutukluğun artması, sabahları boyun, sırt bel ve kalçalarda tutukluk olması, ağrının egzersizle ve hareketle azalması, gece yarısında ağrı ile uyanma biraz hareket edip rahatlama temel bulgularıdır. Topuklarda ağrı, eklemlerde şişlik olması, sedef döküntüleri, kanlı ishaller ve gözlerde kızarıklık gibi ek belirtiler de bazen birlikte görülebilir" diye konuştu.

