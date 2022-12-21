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21 Aralık 2022 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:21 Aralık 2022 Çarşamba 07:30:00

İlk 36 ay çocuklar ekrana hiç bakmamalı

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Dijital dünyaya doğan çocukların teknolojiden olumsuz etkilenmemesini sağlamak, anne ve babaların en önemli sorumlulukları arasında yer alıyor.

Dijital dünyaya doğan çocukların teknolojiden olumsuz etkilenmemesini sağlamak, anne ve babaların en önemli sorumlulukları arasında yer alıyor. Ebeveynlere bu konuda uyarılarda bulunan Bilişimci ve Yazar Orhan Toker, "İlk 36 ay çocuklar ekrana hiç bakmamalı. 3. yaştan itibaren ilkokula kadar geçen sürede de bu durum, günde 30-60 dakika ile sınırlanmalı. Aksi takdirde zihinsel gelişimin sürdüğü dönemde olumsuz etkiler görülüyor" dedi. Çocukların dijital dünyada kendilerine uygun olmayan içeriklerle karşılaşabileceğini söyleyen Toker, "Bu sakıncalı bir oyun, içerik, video ya da sohbette karşılaşacakları uygunsuz biri olabilir. Sohbetlerde çocuk istismarcıları, pedofililer olabiliyor. Yaşlarını küçükmüş gibi gösterip yalan söylüyorlar. 'Oyun oynasın, ne olabilir ki' deyip geçmemek gerekli. Bilgisayar oyununu bile aileler seçmeli. Yanlış bir seçim çocukları sinirli, agresif yapabilir. Zamanla arkadaşlarıyla iletişim kuramama sorunu yaşatabilir. Çok fazla kaygı sorunu yaşayan, ailelerin vakit ayırmadığı ve kendilerini değersiz hisseden çocuklarımızda tehlikeli içerikler bağımlılık yapabiliyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : İlk 36 ay Yazar Orhan Toker pedofililer
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