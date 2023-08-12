İklim değişikliği hasta ediyor

Tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği ve küresel ısınma dünyada kaynak sıkıntısı yaratmanın yanı sıra, kişilerin mental sağlığını da etkiler hale geldi. İklim değişikliği ve bunun sonucunda karşılaşabileceğimiz çevresel felaketlerden aşırıkaygı duyma durumu olan "ekoanksiyete" günümüzün hızla artan kaygı çeşitlerinden biri haline geldi. Psikolog Ayşenur Aldırmaz Taşdemir, çevresel felaketlerle ve olumsuz senaryolarla ilgili çok fazla habere ve sosyal medya içeriklerine maruz kalmanın ekoanksiyeteyi tetiklediğini söylüyor.

