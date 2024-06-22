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22 Haziran 2024 Cumartesi 19:50:00 - Güncelleme:22 Haziran 2024 Cumartesi 19:50:00

İdrarı tutmak enfeksiyon riskini artırır

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Çocuklarda en sık görülen ateşli hastalıklardan biri de idrar yolu enfeksiyonu.

Kabızlık, idrar tutma, işeme bozukluğu ve üriner sistem bozukluklarının idrar yolu enfeksiyonuna neden olabileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Neşe Bıyıklı, "Bu rahatsızlıktan korunmak için bol su tüketimi çok önemli. İdrar torbası tam ve düzenli olarak boşaltılırsa yani işeme eylemi ertelenmezse enfeksiyon riski azalır. Ayrıca kabızlığın önlenmesi de alınabilecek tedbirler arasındadır çünkü kabızlık hem bağırsakların dolmasıyla idrar torbasına baskı yaparak enfeksiyonu kolaylaştırır hem de idrar torbasının rahat boşalmasına engel olur. Enfeksiyona zemin hazırlamamak için hijyene de çok dikkat edilmeli. Tuvalet temizliğinin özellikle de kız çocuklarında önden arkaya doğru yapılması gerekir" açıklamasında bulundu.

Etiketler : idrar yolu enfeksiyonu çocuk hastalığı ateşli enfeksiyon
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