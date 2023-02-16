İdrar kaçırma sosyal hayatı olumsuz etkiliyor

İstem dışı idrar kaçırma ya da idrarın tutulamaması kadınlar arasında genellikle olağan bir durum olarak görülerek dikkate alınmayabiliyor ya da gizlenebiliyor. Özellikle öksürürken, hapşırırken ya da gülerken idrar kaçıran kadınların sosyal hayatları olumsuz etkilenebiliyor. Uzmanlar, ilaç ve cerrahi yöntemlerle tedavisi mümkün olan idrar kaçırma sorununun ciddiye alınması gerektiğini, aksi halde başka sağlık sorunlarına neden olabileceğinin altını çiziyor. Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, kadınlarda idrar kaçırma şikayeti ile başvuruların son derece az olduğunu belirterek, bunun nedenini kadınların bu durumu yaşlılık ile ilgili normal bir süreç olarak görmelerine ya da tedavisinin olmadığını düşünerek çaba harcamamalarına bağlıyor. Kumru, tedavi edilmeyen bu sorunun kronikleşebileceğini hatta başka sağlık sorunlarına zemin hazırlayabileceği konusunda uyardı. Tedavisinin son derece basit ve mümkün olduğunun altını çizen Selahattin Kumru, "Pek çok hasta kadın hastalıkları ve doğum muayenesi sırasında bile bu yakınmadan bahsetmiyor, ancak idrar kaçırma şikayetinin olup olmadığını sorguladığımız zaman durumu öğreniyoruz. Muayene sırasında çekiniyorlar. Yaşlılık göstergesi olarak düşünüp tedavi arayışına girmiyorlar" diye konuştu.

