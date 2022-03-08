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08 Mart 2022 Salı 09:00:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 09:00:00

Hiperaktivite tespiti için iyi gözlem şart

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Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) görülme sıklığının özellikle okul öncesi ve ilkokula yeni başlayan çocuklarda gittikçe arttığına dikkati çeken uzmanlar, erken tanı ve zamanında tedavi ile iyileşmenin mümkün olduğunu belirtiyor.

Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) görülme sıklığının özellikle okul öncesi ve ilkokula yeni başlayan çocuklarda gittikçe arttığına dikkati çeken uzmanlar, erken tanı ve zamanında tedavi ile iyileşmenin mümkün olduğunu belirtiyor. Uzman Klinik Psikolog Filiz Çoban, aşırı hareketlilik, el ve ayaklarda sürekli hareket, oturmayı sürdürememe, tırmanma, koşma, kesintisiz hareket, çok konuşma, dürtüsellik, sabredememe, sıra bekleyememe, soru bitirilmeden cevabını söyleme, dikkat eksikliği, ayrıntılara dikkat edememe, aldığı görev ve rollerde dikkatini yoğunlaştıramama ile zihinsel çaba gerektiren işlerden kaçma gibi davranışlarla görülebildiğini söyledi. Çoban, şu tavsiyelerde bulundu: "Erken önlem alınmalı. Çocuğunuzu iyi gözlemleyin bunun için okul öncesi dönemde bol bol oyunlar oynayın. Sabırlı ve anlayışlı olmak gerekir. DEHB'li çocuklar ev içerisinde fazla dürtüsel davranışlarda bulundukları için ebeveynler bazen cezalar hatta şiddet davranışında bulunurlar. Çocuğun karakteriyle ilgili bir sorunu olmadığını bunun biyolojik sebebiyle bunları yaşadığını bilmeniz gerekir. Çocuğunuz için bilgi edinin, test yaptırın. Hekim, öğretmen, ebeveyn, psikolog, özel eğitimci gibi kimlerden destek alınıyorsa beraber koordineli çalışmak gerekir. Uzman yardımı almaktan çekinmeyin."

Etiketler : Hiperaktivite tespiti DEHB Sabırlı ve anlayışlı çocuklar
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